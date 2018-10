Lange gelingt die Titelverteidigung und bricht erstmals die Acht-Stunden-Marke beim Ironman Hawaii

15.10.18

New Balance TriathletPatrick Lange gelingt zum zweiten Mal in Folge der Streckenrekord und Sieg bei der IRONMAN World Championshipauf Hawaii. Mit einer Rekordzeit von 7:52:39 Stunden ist Lange der erste Athlet, der das Rennen in weniger als acht Stunden für sich entscheiden kann.



Nach dem Triathlon-Spektakel 2017 schafft es Lange auch in diesem Jahr ganz oben auf das Siegertreppchen und unterbot seinen Streckenrekord vom letzten Jahr um neun Minuten. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der Top-Triathleten beim Schwimmen (3,8 km) und Radfahren (180 km), holt er den Rückstand von sechs Minuten zur Führung bei der Laufstrecke (42,195 km) auf und setzt sich damit an die Spitze. Lange spielt erneut seine Laufstärke aus und kann den Vorsprung im New Balance Hanzo kontinuierlich bis zum Ziel ausbauen. Der 32-Jährige ist damit nicht nur fünfter deutscher Hawaii-Sieger infolge, sondern der dritte deutsche Triathlet, der die Ironman-Weltmeisterschaft insgesamt zweimal für sich entscheiden konnte.



Sebastian Kienle – ein weiteres bekanntes Mitglied aus Team NB und Ironman Hawaii Sieger 2014 – bricht das Rennen erstmalig als Folge von Schmerzen an der Achillessehne vorzeitig ab. Maurice Clavel erzielt Platz 19 in der Gesamtwertung. New Balance gratuliert den Ausnahmesportlern zu den herausragenden Leistungen von diesem Wochenende in Kailua-Kona.



Lange erzielte schon einige Erfolge auf der Langdistanz und startet seit Januar 2017 für Team New Balance.



Größte sportliche Erfolge von Lange:



2018:

- 1. Platz Ironman World Championship Hawaii, neuer Streckenrekord in 7:52:39

- 2. Platz Ironman 70.3 Kraichgau

- 3. Platz Mainova Ironman European Championship Frankfurt



2017:

- 1. Platz Ironman World Championship Hawaii, neuer Streckenrekord in 8:01:40

- 1. Platz Ironman 70.3 Rügen



2016 :

- 3. Platz Ironman World Championship Hawaii, neuer Laufstreckenrekord in 2:39:45

- 1. Platz Ironman Texas, Nordamerikanischer Meister, neuer Laufstreckenrekord in 2:40:01

