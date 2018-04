Neukölln Arcaden steigen ins Sport-Sponsoring ein und versorgen Neuköllner Fußballnachwuchs vom NFC Rot

Neukölln gilt nicht umsonst als Berliner Problembezirk. Eine überdurchschnittlich hohe Migrationsrate und eine fast doppelt so hohe Arbeitslosenquote als der Berliner Durchschnitt machen traditionelle Vereinsarbeit unabdingbar. Der NFC Rot-Weiß Berlin 1932 e. V. macht sich traditionell stark für Migration und kümmert sich um seine Mitglieder, die häufig aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen. Ohne große Sponsoren ist häufig nicht genug Geld in der Vereinskasse, um beispielsweise neue Ausrüstung für den Nachwuchs zu kaufen. Die Neukölln Arcaden sind froh, hier nachbarschaftliche Hilfe im Kiez leisten zu können!



"Die Vereinsarbeit ist so wichtig für den Kiez, und wir sind wirklich begeistert, mit welcher Hingabe sich die Trainer um ihre Schützlinge kümmern", sagt Alexander Ullrich, der Centermanager der Neukölln Arcaden. Die aktuell benötigte Ausrüstung für die G-Jugend von NFC Rot-Weiß Berlin 1932 e. V. wurde postwendend an die Nachwuchsspieler übergeben. Darunter sind 15 Trikots, 15 Fußball-Shorts, 15 Paar Stegstutzen, 15 Regenjacken, 15 Trainings-Tops und ein Torwarttrikot nebst Torwarthose.



Unibail-Rodamco SE wurde 1968 gegründet und ist Europas größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Die Gruppe hat Standorte in elf EU-Ländern und verfügt über ein Bestandsportfolio von 43,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Als integrierter Betreiber, Investor und Entwickler deckt Unibail-Rodamco die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliensektor ab. Die 2 000 Experten des Unternehmens sind insbesondere in hochspezialisierten Marktsegmenten wie großen Shoppingcentern in den Metropolen Europas sowie Bürogebäuden, Ausstellungs- und Kongresszentren in der Region Paris tätig. Unibail-Rodamco besitzt und betreibt 67 Shoppingcenter, von denen 56 mehr als sechs Millionen Besucher pro Jahr verzeichnen. Diese Center befinden sich in großen und dynamischen europäischen Städten wie Paris, Madrid, Stockholm, Amsterdam, München, Wien, Warschau und Prag. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 25 Shoppingcenter, davon neun im eigenen Portfolio. Zusätzlich zu den bestehenden Assets entwickelt Unibail-Rodamco derzeit Projekte mit einem Investitionsvolumen von 7,9 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017), darunter innovative Immobilienprojekte von Weltrang wie die Mall of Europe in Brüssel und das Überseequartier in Hamburg. Die Gruppe zeichnet sich durch ihren Fokus auf höchste Architektur-, Städtebau- und Umweltstandards aus. Kern der langfristigen Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie von Unibail-Rodamco ist die Entwicklung und Neugestaltung von einzigartigen Orten zum Shoppen, Arbeiten und Entspannen. Die Verpflichtung zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit wurde durch die FTSE4Good und STOXX Global ESG Leaders Indizes anerkannt. Die Gruppe ist Mitglied in den Indizes CAC 40, AEX 25 und EuroSTOXX 50. Von Standard & Poor's und Fitch Ratings erhielt Unibail-Rodamco SE ein A Rating.





Neukölln Arcaden

Zunächst als Forum Neukölln etabliert und 2003 als Neukölln Arcaden wiedereröffnet, ist das Shoppingcenter an der Karl- Marx-Straße heute der zentrale Nahversorger in Neukölln. Ob Mode, Kosmetik, Elektronik oder Lebensmittel - in den rund 50 Shops der Neukölln Arcaden finden Anwohner und Besucher alles, was sie im Alltag brauchen. Darüber hinaus bieten die Arcaden mit dem beliebten Kunst- und Kulturdachgarten Klunkerkranich, der Stadtbibliothek Neukölln und dem Cineplex- Kino, Berlins drittgrößtem Lichtspielhaus, vielfältige Freizeitangebote. Auch Sportbegeisterte kommen im über 2 500 Quadratmeter großen Fitnessstudio SuperFit Lifestyle-Club auf ihre Kosten. Die Neukölln Arcaden werden von der Unibail- Rodamco Germany GmbH betrieben. Für mehr Informationen zu den Neukölln Arcaden besuchen Sie bitte http://www.neukoelln-arcaden.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren