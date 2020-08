Pressemitteilung BoxID: 810298 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Kino im NationalparkZentrum am Donnerstag, 13. August geschlossen - Ausstellung geöffnet

Im NationalparkZentrum (Weg zur Wildnis 1) in Vöhl-Herzhausen finden in der kommenden Woche Umbaumaßnahmen statt. Aus diesem Grund bleibt das Kino geschlossen – die reguläre und die Sonderausstellung sind geöffnet.



Zur Vorbereitung des neuen 4D-Films stehen im Nationalparkzentrum Umbauarbeiten an, weshalb das Kino am Donnerstag, 13. August geschlossen bleibt.

Die Ausstellung sowie die Sonderausstellung „Spurensuche im Wald“ der Wildnisstiftung Bayern sind nach aktuellen Abstandsregeln zugänglich. An diesem Tag gilt der reduzierte Eintrittspreis von 4,00€ für Erwachsene, Kinder sind frei.

Ab Freitag, 14. August wird der Film „BuchenBlicke“ wieder gezeigt.



Die normalen Öffnungszeiten des Zentrums sind sonst täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr.



Das Restaurant GastRaum hat für Gäste montags bis samstags von 11:00-17:00 Uhr, sowie sonntags von 9:00-18:00 Uhr geöffnet. So lassen sich eine kleine Wanderung in den NationalPark sowie der Besuch im NationalparkZentrum und eine Einkehr kombinieren: auf der nahgelegenen Hagenstein-Route lässt sich die werdende Wildnis entdecken oder auf der Ringelsberg-Route tief in das UNESCO-Weltnaturerbe eintauchen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (