Am Donnerstag, 28. Januar 2021 kam es um 16:03 Uhr zu einem Stromausfall im 20-kV(Kilovolt)-Mittelspannungs-Stromnetz im Bereich Rednitzhembach.



Neben den Rednitzhembacher Gemeindeteilen Igelsdorf, Plöckendorf und Untermainbach waren auch Aurau, Teile von Büchenbach, Breitenlohe, Hebresmühle und Teile von Pfaffenhofen vom Stromausfall betroffen.



Durch Umschaltmaßnahmen im Netz konnten alle betroffenen Haushalte zwischen 17:29 Uhr und 17:41 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.



Auslöser des Stromausfalls war ein Defekt in einer durch einen Abnehmer betriebenen Trafostation in Igelsdorf. Die Ursache dafür ist noch unbekannt.



Die N-ERGIE Netz GmbH bedauert die Störung und bittet alle betroffenen Kunden um Verständnis.

(lifePR) (