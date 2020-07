Pressemitteilung BoxID: 808557 (Münchener Tierpark Hellabrunn AG)

Schuppen & Flossen-Quiz in Hellabrunn

Schwimmende und kriechende Arten stehen in Hellabrunn am ersten Sommerferien-Wochenende im Mittelpunkt: Beim Aktionswochenende zum Thema „Schuppen und Flossen“ am 25.07. und 26.07. können sich Tierparkbesucher mit vorab gebuchtem Online-Ticket eigenständig mit einem vielseitigen Quizbogen auf eine spannende Rallye zu Fischen, Amphibien und Reptilien durch den Tierpark begeben. Unter den Teilnehmenden mit den richtigen Lösungswörtern werden schöne Preise verlost.



Von wegen schleimig und glitschig - faszinierend und bunt ist die Welt der Tiere mit Schuppen und Flossen. Das möchte der Tierpark seinen Besuchern am kommenden Samstag und Sonntag näherbringen. Situationsbedingt natürlich ein wenig anders als ursprünglich beabsichtigt, aber Spiel und Spaß sollen mit der Quizrallye trotzdem für jeden einzelnen Tierparkbesucher in Hellabrunn geboten sein.



Den Fragebogen zur Quizrallye erhält man an den Tierparkkassen. Und dann geht es zum Beispiel los in Richtung Polarwelt zu den Mähnenrobben. Denn da gibt es die Lösung auf die Frage „Wie viel Fisch muss eine ausgewachsene Mähnenrobbe pro Tag fressen?“. Das ausgefüllte Quiz kann im Anschluss an den Tierparkbesuch an den Einwurfstationen bei den Zoo-Shops abgeben werden.



Zu gewinnen gibt es:

1. Preis: Gutschein für eine Jahreskarte im Wert von 98 €

2. und 3. Preis: je ein Buch- und Erlebnispaket für Familien

4. und 5. Preis: je zwei Vorverkauftickets



Wichtig: Der Eintritt für alle Besucher erfolgt nur mit einem mindestens am Vortag erworbenen Online-Ticket über München Ticket. Besucher werden zudem darum gebeten, sich vor einem Tierparkbesuch eingehend unter www.hellabrunn.de/corona zu informieren.

