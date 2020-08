Pressemitteilung BoxID: 809947 (Mobil in Deutschland e.V.)

Unfälle durch Ablenkung vermeiden: Sicherheitsworkshops an Safety Days und Gesundheitstagen

Sicherheit steht an erster Stelle – im Alltag, im Straßenverkehr oder auch am Arbeitsplatz. Oftmals entstehen aber durch kleine Unaufmerksamkeiten und Ablenkungen Unfälle, die auf der Straße oder im Unternehmen gravierende Folgen haben können. Viele dieser Unfälle können vermieden werden: Durch nachhaltige Aufklärung und eigene Erfahrung.



Bei uns im Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. wird Sicherheit groß geschrieben, weshalb wir mit unserer bundesweiten Kampagne BE SMART! seit fünf Jahren über die Gefahren der Ablenkung - besonders durch das Smartphone - aufklären. Vor diesem Hintergrund bieten wir bundesweit unsere bewährten Sicherheitsworkshops für Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Kollegen an. Im Rahmen der gesetzlichen Auflagen bzw. Coronaauflagen natürlich.



Sie planen einen firmeninternen Gesundheitstag, den nächsten Safety Day oder einen Aktionstag zum Thema Verkehrssicherheit? Jetzt noch in 2020 oder für 2021? Wir unterstützen Sie gerne mit verschiedenen Aufklärungsmodulen und unserer mehrjährigen Erfahrung, um Ihren Mitarbeitern einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Geräten auf Arbeitswegen, am Arbeitsplatz oder auch im Straßenverkehr näherzubringen.



Dabei arbeiten wir multisensorisch und bieten neben informativen Vorträgen und Expertengesprächen spannende Aktivmodule wie Fahrsimulatoren und Virtual-Reality-Brillen an. Ziel ist es, bestmöglich über die Gefahren der Ablenkung aufzuklären und unnötige Unfälle durch Ablenkung zu vermeiden.



Haben Sie Interesse an einem Verkehrssicherheitsworkshop in Ihrem Unternehmen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.



Prominente Testimonials



Die Gefahr durch Ablenkung am Steuer ist durchaus auch vielen Prominenten bewusst. Deshalb wird unsere Kampagne auch von einigen bekannten Persönlichkeiten unterstützt. Zu den Videobotschaftern gehören u.a. die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Katja Burkard, Schauspieler Erdoğan Atalay, Fußball-Legende Olaf Thon sowie die Politiker Jens Spahn und Christian Lindner. Sie alle verfolgen mit uns das Ziel, Gefahren präventiv zu vermeiden und Menschenleben zu retten.



Verkehrsseminare zur Unfallverhütung und Prävention in München



Neben unseren Workshops bieten wir auch Seminare zur Unfallverhütung und Prävention in München an. Rund um die Themen Verkehrssicherheit und Unfallprävention schulen wir die Mitarbeiter intensiv in einem 1-Tages-Seminar, um sie für ein rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. Ziel ist die Steigerung der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Verringerung der Schadenquote durch Unfälle in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie uns gerne an!



Wir würden uns freuen, mit und bei Ihnen gemeinsam für mehr Sicherheit zu sorgen. Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu und fragen Sie unverbindlich an.

