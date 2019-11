Pressemitteilung BoxID: 774093 (mizaru GmbH)

mizaru - ein neues fancy powder revolutioniert die Lifestyle-Szene mit socialhappiness.



Meisterhaft, handlich, hochwertig und frischer Duft nach Zedernholz. Die miza highfive Schatulle ist der wahre Hingucker. Mit nur 6,3 × 7,8 × 2,2 cm (B×L×H) verschwindet die miza highfive lässig in jeder Handtasche, jedem Sakko, Dirndl oder jeder Chino. Die miza highfive fasst fünf erstklassige miza one 5,0 × 6,0 × 0,3 cm (B×L×H). Eine miza one (Abkürzung für mizaru one-night-stand) hat es in sich: 2.5g pures mizaru fancy powder.



mizaru | der weise Affe

Auf der miza highfive prangt groß der mizaru Affe und lächelt über beide Ohren. mizaru ist einer der drei weisen Affen. Das mizaru Logo wurde in akribischer Arbeit durch den italienischen Designer Corrado Disgena entworfen. Im Stil der drei Affen steht die Marke mizaru für "nur Gutes sehen" und "positiv in die Zukunft schauen".



mizaru | made in Bavaria

Das fancy powder mizaru ist ein neues Nahrungsergänzungsmittel, das mit Hilfe von Wissenschaftlern in der Schweiz und Deutschland in über zwei Jahren entwickelt wurde. mizaru wird in Bayern (made in Bavaria) mit heimischen hochqualitativen Inhaltsstoffen hergestellt.



mizaru | Cocktail für Körper, Geist und Seele

mizaru ist vegan, hat einen leckeren fruchtigen Sauerkirsche-Geschmack und besteht aus wichtigen Vitaminen, Kräutern und Mineralien. Das kleine mizaru ist kinderleicht einzunehmen: mizaru wird in der Lifestyle-Szene, im Büro, nach dem Sport bzw. dem Tanz direkt auf der Zunge bzw. mit einem miza drink genossen. mizaru hat schlanke 8 kcal und beinhaltet u.a. Vitamin B6, das zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beiträgt. In mizaru haben die Wissenschaftler zudem ein seltenes Wunder-Kräuterchen gemischt, das die alten Römer schon vor 2.000 Jahren nach ihren Orgien genommen haben.



Die miza highfive kostet 20€ und ist über den mizaru Online-Store www.mizaru.de sowie über ausgewählte Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

