Mitsubishi Motors in Deutschland (MMD) macht ernst: Was bei der Ankündigung des Komikers und Cartoonisten Ralph Ruthe am 1. April 2019 irgendwie nach einem Aprilscherz klang, ist Wirklichkeit. Der Importeur der japanischen Automobilmarke legt jetzt die Ruthe Edition auf, die mit allen aktuellen Mitsubishi Modellen kombinierbar ist.



Mit der Edition wird die erfolgreiche Kooperation zwischen Mitsubishi und dem Zeichner fortgesetzt. Ruthe und die schrägen Figuren seiner Cartoons und Bilder, die regelmäßig in sozialen Medien und auf seiner Webseite veröffentlicht werden, genießen längst Kultstatus. Auch seine Bücher und Touren erfreuen sich großer Beliebtheit. Mitsubishi ist exklusiver Partner von Ralph Ruthe und hält ihn auch privat mobil: Der Künstler fährt einen Outlander Plug-in Hybrid*.



Die ab sofort bei allen teilnehmenden Mitsubishi Partnern erhältliche Ruthe Edition (Aufpreis 89 Euro UVP) bringt Fans dem Künstler ein Stück näher – im wahrsten Sinne des Wortes: Unter dem Motto „Ruthe Fahrt“ sichern sich Autokäufer neben vier exklusiven Fahrzeugbadges auch zwei Plätze auf der Gästeliste für das aktuelle Tour-Programm „Shit Happens!“. Im Fahrzeug selbst wartet unter anderem ein großes Kissen mit dem Kult-Schaf „Thorsten Dörnbach“ als Motiv. Weitere Fan-Artikel umfassen das Kissen im Miniaturformat, das sich per Saugnapf am Fenster befestigen lässt, und Schlüsselanhänger mit anderen Charakteren aus Ruthes Kosmos. Die perfekte Ergänzung ist der Mitsubishi Kordelzug- und Sportbeutel, in dem sich alles verstauen lässt. Außerdem gibt es ein signiertes Buch des Autors und Comiczeichners mit persönlicher Widmung per Post.



„Was zuerst nach einer fixen Idee klang, setzen wir in die Tat um. Für die vielen treuen Fans von Ralph Ruthe, den wir nun schon lange auf seinen Touren begleiten dürfen, legen wir eine limitierte Sonderedition auf: So haben Mitsubishi Fahrer gleich dreifach Freude – mit dem Auto, dem unterhaltsamen Tour-Programm und der speziellen Ruthe-Austattung des Fahrzeugs“, erklärt Kolja Rebstock, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland.



„Mitsubishi bringt mich seit Jahren sicher und zuverlässig zu allen Tour-Orten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und jetzt bekomme ich zusätzlich noch eine eigene Fahrzeugedition – welcher Witzbildmaler kann das schon von sich behaupten? Ich freue mich, meine Fans auf diese Weise bei ihren Reisen begleiten zu können und wünsche ihnen ‚Ruthe‘ Fahrt“, so Ralph Ruthe.



