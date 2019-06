Pressemitteilung BoxID: 754560 (Meyer Werft GmbH)

Spirit of Adventure auf Kiel gelegt

Der erste Block des Kreuzfahrtschiffes wurde in das Baudock I gehoben / Damit startet die Schiffskörpermontage des zweiten Schiffes für Saga Cruises

Heute erfolgte die Kiellegung des zweiten Schiffes für die britische Reederei Saga Cruises auf der MEYER WERFT in Papenburg. Der erste Block der Spirit of Adventure wiegt 320 Tonnen, ist 5,5 Meter hoch, 23,5 Meter lang und 31,20 Meter breit. Das Schiff wird im Sommer 2020 an die Reederei geliefert.



Die Geschäftsführungen der MEYER WERFT und der Reederei Saga Cruises legten gemeinsam den „Glückscent“ unter den ersten Block. Mit dem Absenken des Blocks auf die Pallungen im Dock beginnt nun die Schiffskörpermontage.



Die Spirit of Adventure ist das zweite Schiff, das die MEYER WERFT für den erfolgreichen britischen Seereiseanbieter SAGA baut. Die Spirit of Discovery, die sich aktuell in der Seeerprobung und Endausrütung befindet, wird bereits im Juni an Saga Cruises abgeliefert. Die Schiffe haben eine Länge über alles von 236 Metern, eine Breite von 31,2 Metern und eine Vermessung von 58.250 BRZ. An Bord finden 999 Passagiere Platz.



Die neuen Schiffe erhalten ein völlig neues Design, das auf den britischen Markt zugeschnitten ist und so in jedem Hafen unverwechselbar sein wird. Sie werden hinsichtlich des Innendesigns und auch im Hinblick auf die Technik neue Maßstäbe setzen.

