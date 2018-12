MENNEKES mit optimalem Rundum-Paket für Kunden von Jaguar Land Rover

07.12.18

Elegant, solide und technisch auf dem aktuellsten Stand – das sind Attribute, die man einem Jaguar bzw. einem Land Rover zuschreibt. Jaguar Land Rover gestaltet die elektromobile Zukunft mit dem neuen Jaguar I–PACE. Es ist das erste rein elektrische Fahrzeug der Konzernmarke Jaguar. Mit einer Beschleunigung von 0-100 km/h in 4,8 Sekunden, einer elektrischen Reichweite (gemäß WLTP) von 470 km, ohne CO2 Emissionen während des Fahrbetriebs und mit AMTRON® Wallboxen von MENNEKES.



Beim Ausbau von Elektromobilität setzt Jaguar Land Rover deshalb mit MENNEKES auf einen der führenden Anbieter von Elektromobilitäts-Lösungen und treibt so die zügige Entwicklung für seine Kunden voran. Denn ein Jaguar I–PACE, Range Rover und Range Rover Sport Plug-in-Hybrid lassen sich perfekt mit einer Wallbox von MENNEKES kombinieren.



Und so können Elektromobilisten ab sofort bei der Bestellung ihres neuen Jaguar I–PACE oder eines Range Rover und Range Rover Sport Plug-in-Hybrid direkt ein perfektes Rundum-Sorglos-Paket buchen. Das ist bisher einmalig im deutschen Markt für Elektromobilität: Der Autobauer Jaguar Land Rover bietet den Käufern von reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden über sein eigenes Händlernetz die sorgenfreie Beratung und Installation einer intelligenten Ladelösung für das eigene Haus an. Die AMTRON® Wallbox und die optimale Beratung kommen vom sauerländer Hersteller MENNEKES, die Installation wird deutschlandweit von der HELDELE GmbH übernommen. HELDELE steht für modernste Lösungen in der Gebäudetechnik, IT & Kommunikation sowie Automation & Verfahrenstechnik und ist ein geschulter MENNEKES Qualitäts- und Systempartner.



Wallbox mit Kabel von Deutschlands Profis für Elektromobilität



Ob Plug-in-Hybrid oder reiner Elektroantrieb – mit der passenden AMTRON® Wallbox Xtra 11 C2 von MENNEKES ist das Laden zuhause immer einfach und sicher. Mithilfe dieser hauseigenen Stromtankstelle können Elektrofahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW geladen werden. Die MENNEKES Wallbox wurde bewusst in der 11 kW Variante ausgesucht, um nicht nur den aktuellen Anforderungen zu entsprechen, sondern um auch für das Laden zukünftiger Modelle ausgelegt zu sein.



Über die dazugehörende MENNEKES Charge App, welche die perfekte Ergänzung zur Jaguar bzw. Land Rover App ist, wird die Elektromobilität optimal mit einer intelligenten Hausinstallation vernetzt. So werden Elektromobilisten per Smartphone informiert, ob der aktuelle Ladevorgang störungsfrei abläuft, wie viel Energie bereits in das Fahrzeug geladen wurde und es werden unterschiedliche Lademodi ermöglicht. Je nach Modus kann man so das Fahrzeug in einem bestimmten Zeitfenster oder eine festgelegte Menge laden lassen. Die Charge App ist sowohl für Smartphones als auch Tablet-PCs mit Android- bzw. iOS-Betriebssystem erhältlich.



Sofern eine eigene Solaranlage zur Verfügung steht, kann man sie mit der AMTRON® Wallbox ganz einfach anbinden. Somit lädt das Fahrzeug direkt den eigenen generierten Sonnenstrom.



Darüber hinaus ist die Kombination aus Charge App und AMTRON® Xtra bereits heute für zukünftige Strompreismodelle, wie flexible Stromtarife, vorbereitet. MENNEKES hat die Produkte somit für die Zukunft gerüstet. Kunden schätzen im Alltag zudem das fest angeschlagene Ladekabel, wodurch das sonst übliche Kabelgewirr vermieden wird.



Beratung und Installation deutschlandweit



MENNEKES ist bereits seit 10 Jahren in Sachen Elektromobilität engagiert. Ein umfangreiches, erfolgreiches Schulungskonzept hat dazu beigetragen, dass MENNEKES viele kleine und große Betriebe aus der Elektrotechnikbranche zum weiten Feld der Elektromobilität schulen konnte und man so gemeinsam ein Netzwerk aus qualifizierten Installateuren und Partnern aufgebaut hat.



Dadurch stehen den Kunden erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, die ihr Wissen entsprechend weitergeben und die notwendigen Leistungen (von der Beratung bis zur Installation und Wartung) fachgerecht erbringen können.



So erhalten zum Beispiel Jaguar und Land Rover Kunden nach ausgiebiger Beratung durch ihren Fahrzeugverkäufer eine Hilfestellung über die Firma HELDELE, um sich für eine optimal auf ihre Bedürfnisse und auf die technischen Möglichkeiten ihres Hauses zugeschnittene Lösung entscheiden zu können. Vorbehaltlich der technischen Voraussetzungen und der Zustimmung durch den Eigentümer oder die Eigentümerversammlung ist natürlich auch eine Installation auf den zur Wohnung gehörenden Parkplätzen möglich.



Wenn das Auto kommt, ist die Wallbox bereits einsatzbereit



Die AMTRON® Wallbox ist fertig installiert, bevor der neue Jaguar I-PACE, Range Rover oder Range Rover Sport Plug-in-Hybrid eintrifft – so wird für die Kunden gewährleistet, dass sie ihren Neuwagen direkt anschließen, sicher laden und komfortabel nutzen können.



Alle Infos zum vollumfassenden Angebot für Ladelösungen erhalten Interessenten entweder unter der Hotline: 0800 8549705, per E-Mail: info@die-stromtankstelle.de oder auf der Internetseite: jaguarlandrover.mennekes.de

