Nicht zur Tagesordnung übergehen!

Die MEG Milch Board warnt die Beteiligten am Milchmarkt davor, nach dem Ende der B. M. G. vorschnell zur Tagesordnung überzugehen. Der Vorstandsvorsitzende Peter Guhl sagt dazu: „Nur weil keine Milch mehr stehen bleibt, ist noch lange nicht alles gut!“ Die finanziellen Schäden der betroffenen Betriebe seien existenzbedrohend, Hilfsprogramme für die unschuldig in Not Geratenen gebe es bislang nicht. Hinzu kommt für Viele die große Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Oft seien nur Übergangslösungen gefunden, und auch hier drohen massive Preisabschläge.



Neben dem finanziellen Desaster ist für Guhl die B. M. G.-Pleite auch aus psychologischer Sicht eine Katastrophe. „Die B. M. G. mit ihren 950 Mio. kg Milch war aufnehmende Hand für all jene Milcherzeuger, die sich mit dem Status quo nicht abfinden und neue Wege in der Milchvermarktung gehen wollten.“ Unter den Lieferanten der B. M. G. sind laut Guhl überproportional viele Genossen, die zuvor ihrer Molkerei den Rücken gekehrt und ihre Hoffnungen im freien Wettbewerb gesucht hatten. Die meisten waren in Milcherzeugergemeinschaften gebündelt und hatten vorbildliche Verträge, teils sogar mit konkreten Inhalten über Menge und Preis. Sie alle standen über Nacht vor dem Nichts.



Ironie des Schicksals ist für Guhl, dass das Bundeskartellamt noch vor einigen Wochen die hohe Zahl der Molkereiwechsel als Begründung für die Einstellung des Verfahrens gegen eine große deutsche Genossenschaftsmolkerei ins Feld führte. „Das Kartellamt hat sich kaum weggedreht, und schon ist das zarte Pflänzchen Wettbewerb ausgerissen und platt gewalzt.“



Doch wie konnte es dazu kommen, dass über Nacht knapp 1 Mrd. kg Milch keine Abnehmer mehr fanden? Die MEG Milch Board warnt davor, die Schuld allein auf die Verantwortlichen der B. M. G. abzuwälzen. Hier wurden zwar Fehler begangen, deren Auswirkungen hätten aber in einem funktionierenden Marktumfeld nicht so verheerende Ausmaße annehmen können. Dass die B. M. G. innerhalb kürzester Zeit zahlungsunfähige war, ist vor allem auf die massive Sättigung des Milchmarktes zurückzuführen! Als Milchhändler ohne nennenswerte eigene Verarbeitung konnte sie kurzfristig freiwerdende Mengen nicht kostendeckend am Markt unterbringen. Im gesättigten Markt wurde sie zum schwächsten Glied in der Verwertungskette und mit ihr ihre Milchlieferanten. Tatsache ist für Guhl aber auch, dass die Pleite der B. M. G. längst kein Einzelfall mehr ist. „Mit jeder Milchkrise verlieren wir nicht nur Milcherzeuger, wir verlieren auch konstant Abnehmer und Verarbeiter. Dies hat zur Folge, dass der Wettbewerb um die Rohmilch in Deutschland von Krise zu Krise schrumpft.“ Parallel dazu wächst aber die erzeugte Milchmenge in Deutschland tendenziell und vollkommen unkontrolliert an.



Laut Guhl ein gefährlicher Cocktail: „Wenn wir so weitermachen, wird der Tag kommen, an dem das Fass überläuft.“ Die Pleite der B. M. G. ist für den Vorsitzenden der MEG Milch Board deshalb Vorbeben und Warnung zugleich. Für ihn steht fest: Die Gangart am Milchmarkt wird eine härtere, und die Milcherzeuger können dem nur mit Solidarität und neuen Vermarktungsmodellen entgegentreten. Die Installation eines funktionierenden Mengenmanagement hin zu einer bedarfsgerechten Milcherzeugung spiele dabei die entscheidende Rolle.



Gelingt dies nicht, sieht Guhl die flächendeckende Milcherzeugung in Deutschland in Gefahr. „Die B. M. G.-Krise hat gezeigt, dass es in strukturschwachen Regionen immer schwerer wird, einen Abnehmer für die Milch zu finden. Die Politik sollte sich die Frage stellen ob dies gesellschaftlich gewollt ist und ob es nicht endlich an der Zeit ist, sich an die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft zu erinnern und diese auch umzusetzen.

MEG Milch Board w.V.

Die MEG Milch Board w. V ist die im Jahre 2007 gegründete Erzeugerorganisation der Milchbauern in der Bundesrepublik.



Grundlage der MEG Milch Board w. V. ist das Agrarmarktstrukturgesetz (AgrarMSG), welches in wesentlichen Teilen Eingang in die Satzung gefunden hat. Staatlich genehmigt wurde die Gemeinschaft von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).



Aufgabe der Erzeugerorganisation ist unter anderem die Aufstellung von Verkaufs- und Vermarktungsregeln für die Mitglieder. Ziel ist es, die Bündelung der Milchbauern weiter voranzutreiben, um diesen den Zugang zum Wettbewerb innerhalb der Lebensmittelkette zu ermöglichen. Unterstützung erfährt dieses wichtige Vorhaben durch das Bundeskartellamt (Sektorbericht Milch), die Europäische Kommission, durch den Rechnungshof der Europäischen Union und durch viele andere Organisationen. Alle befürworten die Bündelung der Milchbauern, damit diese einen die Produktionskosten deckenden Rohmilchpreis und damit ein angemessenes Einkommen erzielen können.



Besondere Satzungsaufgabe ist die Ermittlung der Produktionskosten unter Einbeziehung eines plausiblen Einkommensansatzes und unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals für Boden und Pacht.



Die MEG Milch Board w. V. stellt somit ein wichtiges Instrument dar, um die Milchbauern aus der Umklammerung von privaten und genossenschaftlich organisierten Molkereien zu lösen. Letztere haben es bis heute nicht vermocht, die Wertschöpfung aus dem gelieferten Rohstoff an die Erzeuger weiterzugeben. Folge sind unzureichende Einkommen der Landwirte. Da insbesondere die Produktionskosten in den letzten Jahren exorbitant angestiegen sind, der Rohmilchpreis aber eher stagnierte, ist es zentrales Anliegen der MEG Milch Board w. V., den Milchbauern die wichtige Teilnahme am Markt zu eröffnen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren