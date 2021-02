Der internationale Safer Internet Day 2021 findet am 9. Februar 2021 statt. Unter dem Motto „Together for a better internet“ ruft die Initiative klicksafe der Europäischen Kommission jährlich dazu auf, sich mit Aktionen und Veranstaltungen für ein „besseres Internet“ einzusetzen und das öffentliche Bewusstsein für die Thematik zu schärfen.



Die Offenen Kanäle der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin (Fernsehen in Schwerin), Neubrandenburg (NB-Radiotreff 88,0) und Rostock (Rostocker Offener Kanal Fernsehen) bieten aus diesem Anlass online gemeinsame Videofragestunden an. Der Fokus liegt auf dem von klicksafe für dieses Jahr ausgerufenen Thema „Wem glaube ich? Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake“.



Um 10 Uhr und um 15 Uhr haben Interessierte jeweils für 90 Minuten die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Darüber hinaus werden weitergehende Informationen zu Medienkompetenz und Medienbildung und den entsprechenden Möglichkeiten der Offenen Kanäle als Medienbildungszentren gegeben.



Der Chat findet über Zoom statt und wird von den Medienpädagogen Mandy Vannauer und Marten Schröder vom Offenen Kanal in Neubrandenburg betreut. Zusätzlich stehen die Fachleute der Offenen Kanäle aus Rostock und Schwerin für Fragen bereit. Sämtliche Materialien und Anmeldeinformationen zur Fragestunde finden Interessierte bereits ab dem 5. Februar 2021 unter der Rubrik „Aktuelles“ auf den Seiten der Offenen Kanäle der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, nb-radiotreff.de, fernsehen-in-schwerin.de und rok-tv.de.



Außerdem gestalten die Offenen Kanäle am 9. Februar 2021 ihre Programme mit themenspezifischen Beiträgen zum Safer Internet Day.

(lifePR) (