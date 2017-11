medatixx für DALE-UV und Früherkennungskoloskopie zertifiziert

Die Praxissoftware medatixx des gleichnamigen Herstellers wurde jetzt von der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) für das DALE-UV-Verfahren zertifiziert. Damit können Berichte und Rechnungen via KV-Connect an die zentrale Datenannahmestelle der 10 DGUV übermittelt werden. "Insbesondere D-Ärzte können so Arbeitsund Wegeunfälle oder Berufskrankheiten verwalten", heißt es aus dem Unternehmen. Eine Übersichtsliste aller DALE-UV-Berichte wird in der Statistik angezeigt. Hier erscheinen auch Quittungsmeldungen, sodass Ärzte, falls notwendig, sofort reagieren können. Zusätzlich sind 15 die DALE-UV-Nachrichten im Nachrichten-Bereich unter KV-Connect aufgeführt. Sowohl aus diesem als auch aus der Statistik heraus lassen sie sich per Mausklick direkt öffnen. Ein weiteres Zertifizierungsverfahren hat medatixx bei der KBV erfolgreich bestanden: Ab sofort kann die Früherkennungskoloskopie 20 abgerechnet werden. Der Datenversand erfolgt ebenfalls über KVConnect.



Als Order-Entry-Systeme wurden, ergänzend zu CyberLab, LabUniq, ixserv, AB+M, QuickCon, die Labore lab@ccess (LIMETEC) und labGate (Vireq) angebunden. So können noch mehr Anwender den Datenaustausch mit ihrem Labor auf elektronischem Weg 25 durchführen.



Die Praxissoftware medatixx zeichnet sich durch eine zweigeteilte Datenspeicherung aus: Medizinische und persönliche Daten werden auf dem Rechner in der Praxis abgelegt. Öffentliche Listen und 30 Kataloge wie EBM-Stammdaten, Blankoformularvorlagen oder Medikamentendatenbank liegen in der Cloud. So verschlankt man das Datenvolumen auf dem Praxisserver und beschleunigt die Prozesse. Ein automatisches Selbst-Update sorgt für die Aktualität der Kataloge, Listen und Software.





medatixx GmbH & Co. KG

Die medatixx GmbH & Co. KG entstand 2007 durch den Zusammenschluss der Praxis-EDV-Anbieter MCS Arztund Ambulanzsysteme GmbH, Eltville und DOCexpert Computer GmbH, Bamberg. Seit Oktober 2011 gehört die promedico Computer für Medizin GmbH zur medatixx. Rund 600 Mitarbeiter entwickeln und pflegen Softwarelösungen und bieten IT-Dienstleistungen für ambulant tätige Ärzte in allen Organisationsformen an. Mit den Programmen medatixx, x.comfort, x.concept und x.isynet sowie mit den Ambulanz-/MVZ-Lösungen x.vianova und x.concept Edition Ambulanz/MVZ gehört die medatixx mit einem Marktanteil von ca. 19 % zu den führenden Anbietern in Deutschland. Rund 35.000 Ärzte nutzen Produkte der medatixx und nehmen ihre Dienstleistungen in Anspruch. 15 eigene Standorte und über 50 selbstständige medatixx-Partner gewährleisten deutschlandweit eine regionale Vor-Ort-Betreuung. Die "medatixx-akademie" bietet an 30 Standorten Fortbildungen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal an. Die medatixx engagiert sich als Mitglied im bvitg e.V. (Bundesverband Gesundheits-IT e.V.) im Dialog mit der Politik, der Selbstverwaltung und den anderen Gesundheits-IT-Anbietern für praxistaugliche und wirtschaftliche IT-Lösungen. medatixx.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren