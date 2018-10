04.10.18

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr zeigen die Hochzeitsträume in der Elsenzhalle auch 2018 alles für eine gelungene Hochzeit. Aktuelle Brautkleider, tolle Mode für den Bräutigam und unzählige neue Ideen rund um den wichtigsten Tag im Leben: Das alles gibt es unter einem Dach, in Sinsheim am 27. und 28. Oktober. Über 50 Aussteller zeigen fast alles, was für die persönliche Traumhochzeit benötigt wird.



Jedes Paar hat ja eine eigene Vorstellung von seiner Traumhochzeit. Unserer Erfahrung nach wird der zeitliche Vorlauf der Planungen immer größer, weil sich die die Paare vorher auch umfassend und individuell beraten lassen möchten. Durch die Vielfalt der Aussteller bieten wir Anregungen und Angebote in allen Bereichen, ob Trauringe, Location, Catering, Blumenschmuck oder Fotograf, Make-Up, Limousinen-Service, DJ oder Musiker: Bis auf die Traumfrau oder den Traummann liefern die Aussteller eigentlich fast alles.



Highlight sind aber die extra inszenierten Modenschauen: Insgesamt fünf Shows bieten an den zwei Messetagen in Sinsheim die Gelegenheit, das Traumkleid und dazu den passenden Herrenanzug zur Traumhochzeit zu finden.



Lassen Sie sich auf der Suche nach ihrem Traumkleid, Blumen oder Frisuren bei den Modenschauen inspirieren, nehmen Sie an den Gewinnspielen teil und lassen Sie sich zu der ein oder anderen Kostprobe verführen.



Für das Leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Damit die Messebesucher unbesorgt herumschlendern und das vielfältige Angebot in aller Ruhe kennenlernen können gibt es für die Kleinsten außerdem eine betreute Kinderecke.



Info:



2. Hochzeitsträume Sinsheim 2018



Elsenzhalle Sinsheim (Wiesentalweg 12)



Samstag, 27. Oktober, von 13.00 bis 17.30 Uhr und



Sonntag, 28. Oktober, von 11.00 bis 17:30 Uhr



Karten an der Tageskasse für 4,00 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei



Modeschauen Samstag um 14.00 & 16.00 Uhr, Sonntag um 12.00, 14.00 & 16.00 Uhr



Kostenlose Parkplätze

(lifePR) (