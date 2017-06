Auftaktevent der Match Race Super League

Max Gurgel und seine Crew vom Hamburger Segel-Club sind erfolgreich ins Match Race Germany eingestiegen. Das Team Vmax Yachting hat nur sein erstes Duell verloren und anschließend viermal in Folge gewonnen. Damit etablierten sich die Norddeutschen nach einem guten Drittel der Vorrunden-Matches in den Top Drei.



Steuermann Gurgel ist in Seglerkreisen bekannt als der Mann, der Boote schnell machen kann. Der Physiker und Informatiker, der seine Master-Arbeit einem Thema der Oberflächenphysik gewidmet hat, stellte anschließend beim zweimonatigen Einsatz für einen Software-Entwickler fest: „Ich bin kein Büromensch.“



Gurgel entschied sich für die Selbständigkeit und fragte sich: „Was kann ich am besten?“ Die Antwort war schnell gefunden: Boote schnell machen. Der Hamburger setzte sein Motto „Vmax“ in ein Logo um und startete unter diesem Namen als freier Berater durch. „V steht in der Physik für Geschwindigkeit“, erklärt der 31-jährige, „es geht also darum, Booten zu ihrer maximalen Geschwindigkeit zu verhelfen.“ Dass er diese Disziplin herausragend beherrscht, hat Gurgel bei Deutschen Offshore Meisterschaften in den vergangenen Jahren überzeugend nachgewiesen. Neben Matchrace-Erfolgen wie dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2016 und der damit verbundenen Wild Card für das Match Race Germany 2017, gewannen Gurgels Teams mit größeren Yachten die ORC-Titel in den Jahren 2012, 2014 und 2016. In der Deutschen Seesegel-Szene ist Gurgel bekannt für seine Fähigkeit, mit seinen Teams das Maximum an Speed aus den ihm anvertrauten Booten herauszuholen.



Inzwischen setzt er dieses Können auch für andere Auftraggeber ein: „Eigner oder Crews sprechen mich an, ob ich etwas für sie tun kann. In der Regel finde ich an jedem Boot Optimierungspotenzial.“ So etwa verlieh er der „Sydbank“ im vergangenen Winter zusätzliche Kräfte, indem er den Messbrief optimierte. Dafür verlegte er 300 Kilogramm Innenballast am Mastfuß um zweieinhalb Meter nach hinten. „Auf dem Papier fahren sie damit in allen Bedingungen langsamer. Real fahren sie bei wenig Wind genauso schnell, wenn sie die Crew weiter nach vorne schicken“, erklärt Gurgel, „und bei viel Wind will man das Gewicht ohnehin weiter hinten haben.“ In dieser neuen Konfiguration holte die „Sydbank“ bei der MAIOR-Regatta zum Saisonauftakt eine ganze Serie erster Ränge.



Ob auch Konstruktionsbüros bei Gurgel anfragen? „Das wäre schön!“, sagt der erfahrene Steuermann, der seine Selbständigkeit erst zu Beginn dieses Jahres aufgenommen hat. Warum er auch in der Duell-Disziplin Matchracing hierzulande so erfolgreich ist? „Wir machen das schon sehr lange, etwa seit 2003. Matchracing hat auch sehr viel mit Erfahrung zu tun. Damit können wir dienen.“ Und das hat das hanseatische Quintett mit holländischer Verstärkung bei seiner Premiere im Match Race Germany bislang mit Rennsiegen in Folge demonstriert. Ihr Ziel hatten sie vor dem ersten Startschuss auch klar ins Visier genommen: „Wir wollen gerne die Halbfinalläufe erreichen.“ Den Grundstein dazu haben sie am Donnerstag und Freitag gelegt.







DIE TEILNEHMERFLOTTE: 12 TEAMS AUS 10 NATIONEN



MARKUS WIESER / TEAM 220 + / DEUTSCHLAND



MAX GURGEL / VMAX RACING / DEUTSCHLAND



MAX TRIPPOLT / TRIPPOLT SAILING TEAM / ÖSTERREICH



KIM KLING / CAPRICE MATCH RACING TEAM / SCHWEDEN



ERIC MONNIN / ALBERT RIELE SWISS TEAM / SCHWEIZ



ANDREI NIKOLAEV / TEAM SPORTCEH / RUSSLAND



OLLI-PEKKA LUMIJÄRVI / TEAM LUMIJÄRVI / FINNLAND



DEJAN PRESEN / LUMBA MATCH RACE TEAM / SLOVENIEN



MAXIME MESNIL / ELITE TEAM MATCH RACE / FRANKREICH



LUKASZ WOSINSKI / DELPHIA SAILING TEAM / POLEN



MATI SEPP / ESTONIAN SAILING TEAM / ESTLAND



SIMON BERTHAU / APCC ÉQUIPE JEUNE / FRANKREICH



FACT SHEET



Status



Grade 1 Special Event (höchste Einstufung durch Weltseglerverband World Sailing in Deutschland, unter den Top 5 Events weltweit)



Format



Matchracing (Duelle Boot gegen Boot)



Round Robin (jeder gegen jeden)



Viertel- Halb- und Finalläufe im KO-Modus



Datum



1. bis 5. Juni 2017



Haupt - Partner



MHP - A Porsche Company, Skoda, Ultramarin, dtm Group, Nauti Sattler, Würth, Meichle+Mohr, ZF AG, Württembergische Versicherungen AG, Edox, DEKOSTER und viele mehr



Ort / Revier



Langenargen / Bodensee / Baden-Württemberg / Deutschland



Yachttyp



7 Yachten vom Typ B 40S, Match Race Edition



Teilnehmer MRG



Einladungsregatta für Top-Teams der Weltrangliste, America`s Cup Teams, Olympiasieger, Europameister, Nationale Titelträger



Historie Match Race Germany



Premiere feierte das Match Race Germany 1997



2017 findet die 20. Auflage von Deutschlands höchstdotiertem und höchstrangigen Match Race statt – feiern Sie mit uns!



Veranstalter



Match Race Germany GmbH



Ausrichtender Club



Yacht-Club Langenargen e.V..



Zuschauer



Rund 25.000 Besucher verfolgten 2016 die spannenden Duelle vom Langenargener Ufer aus, 2017 wird das Wetter gut, wir rechnen mit 40.000 Besuchern



Presservice



Unser Presseteam betreut Journalisten, Fotografen und TV-Teams vor Ort. Kontakt: presse@matchrace.de



Gerne bearbeiten wir auch Ihre Bild- und Filmwünsche



Werberechte/Hospitality/Unternehmensevents



Hier weht frischer Wind: Es stehen umfangreiche Möglichkeiten in exklusivem und außergewöhnlichem Rahmen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie bei



Interesse mit uns Kontakt auf unter unten stehenden Email-Adresse.



MATCH RACE GERMANY



presse@matchrace.de



www.matchrace.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren