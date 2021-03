Seit dem 01. März 2021 hat das Marienhospital Brühl einen eigenen Podcast und bietetden Zuhörern spannende Beiträge aus den Bereichen Medizin und Gesundheit. Dabei werden fachliche Inhalte von verschiedenen Expertinnen und Experten verständlich erklärt, und das leicht verdaulich.



Den Auftakt machte die Sendung „Gesund und fit: Warum Bewegung gut für uns ist …“ mit Dr. Armin Bauer, Chefarzt der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie. Wer will das nicht? Runter von der Couch, rein ins Vergnügen. Leichter gesagt als getan, denn gerade in Coronazeiten schwindet der Bewegungsradius - und die Motivation oftmals auch. Als Sportmediziner weiß Dr. Armin Bauer, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit und das Wohlbefinden ist. Was wir tun können, um uns zu motivieren und Bewegung spielend leicht in unseren Alltag zu integrieren, verrät der Experte im Podcast-Interview.



Link zum Podcast:

https://youtu.be/DDgJFKZ9GHY



Den Podcast findet man auf verschiedenen Plattformen, wie z.B. Apple ITunes, Spotify, Amazon Music/Audible etc., ebenso auf der Internetseite des Krankenhauses.



Geplant sind weitere Sendungen alle vier Wochen montags. Der nächste Podcast wird ausgestrahlt am 29. März 2021. Thema: „Im Kampf gegen Viren und Keime – warum Krankenhaushygiene so wichtig ist.“

