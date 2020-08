Pressemitteilung BoxID: 810346 (MAJUNKE Consulting)

Unternehmensbeteiligungen: M&A-Transaktionen im Bereich Automotive im 1. Halbjahr 2020

65 Transaktionen, davon 17 Private Equity-Deals in der DACH-Region

Marktlage: Aufgrund der Folgewirkungen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung kam es im ersten Halbjahr 2020 zu starken Absatzrückgängen auf den internationalen Pkw-Märkten. Der durch das Coronavirus bedingte parallele Einbruch der meisten Märkte ist historisch beispiellos: In den großen Absatzregionen China, USA und Europa wurden in Summe 7,5 Mio. Pkw weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Absatzrückgang von 28 Prozent. Trotz dieser Entwicklungen oder vielleicht auch gerade aufgrund dieser Veränderungen ist die Anzahl der Übernahmen und Beteiligungen in der Automotive-Branche weiterhin auf einem hohen Niveau.



Die von MAJUNKE Consulting recherchierten Daten zu Übernahmen und Fusionen in der Automotive-Branche ergaben insgesamt 65 erfasste Transaktionen in den ersten 6 Monaten des Jahres 2020 in der DACH-Region.



Nachfolgend die aktuellsten 5 Automotive-Transaktionen:





Callista Private Equity GmbH gab den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Alupress Berlin GmbH bekannt. Das Alupress HQ in Brixen (Italien) einigte sich mit der Callista Private Equity auf die Übernahme der Vermögensgegenstände und aller 148 Mitarbeiter der Alupress Berlin GmbH (Sales 2019: EUR 33m) im Rahmen eines Asset Deals.







dSPACE, ein führender Anbieter von Lösungen für die Entwicklung vernetzter, selbstfahrender und elektrisch angetriebener Fahrzeuge, hat das französische Unternehmen Intempora, ein Pionier auf dem Gebiet der Echtzeit-Entwicklungssoftware, übernommen. Mit der Akquisition stärkt dSPACE sein umfassendes Produktportfolio im Bereich des autonomen Fahrens.







Die Volkswagen AG und der Automobilzulieferer Brose beabsichtigen, ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Komplettsitze, Sitzstrukturen und -komponenten einzugehen. Volkswagen bringt dafür die Tochtergesellschaft SITECH in das Joint Venture ein. Brose will sich zu 50 Prozent an SITECH beteiligen.







Die Changshu Automotive Trim Co Ltd (CAIP), einer der führenden Interieur-Ausstatter für die Automobilindustrie mit 7.300 Mitarbeitern, 35 Produktionsstandorten in China und einem weltweiten Umsatz von 900 Mio. EUR beteiligt sich mit 30% an der WAY Group. CAIP, an der Börse Shanghai gelistet, sichert sich durch die Beteiligung einen strategischen Einstieg in den deutschen und europäischen Markt mit dem Ziel, einer der Marktführer im Bereich Smart Interieur Design zu werden.







Die SODECIA-Gruppe hat eine Vereinbarung über den Erwerb der Vermögenswerte und Geschäftsaktivitäten der B & B Holding GmbH & Co. KG und der BRAUN CarTec GmbH (zusammen BCT) unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellamtlichen Genehmigung sowie weiterer Bedingungen. Käufer ist die neu gegründete Sodecia Automotive Oelsnitz GmbH (SAOEL), die zu 100% von Matador Automotive Vrable, a.s. (SAVRA) kontrolliert wird.





Interessierte können die komplette Liste der Transaktionen anfordern.



Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an sm@majunke.com mit dem Betreff ‚Automotive-Transaktionen 1. Halbjahr 2020‘.



Weitere Transaktionen erhalten Sie in den 14-tägig erscheinenden DEAL NEWS: http://www.majunke.com/dealnews

