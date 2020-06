Pressemitteilung BoxID: 803407 (LMS Landesmedienanstalt Saarland)

"Digitalisierung gemeinsam gestalten" - machen Sie mit!

MedienKompetenzZentrum und Onlinerland Saar bieten zwei interessante Veranstaltungen zum 1. bundesweiten Digitaltag

„Digitalisierung gemeinsam gestalten“ lautet das Motto des 1. bundesweiten Digitaltags am 19. Juni 2020. Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) ist diesem Motto seit Jahren verbunden: Als Zentrum für digitale Kompetenz bietet die LMS das ganze Jahr Veranstaltungen, Fortbildungsangebote und Seminare zum digitalisierten Alltag an. Und das Angebot von Onlinerland Saar mit dem Modul „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ könnte nicht passender zum Hashtag #digitalmiteinander sein.



Der Digitaltag beleuchtet und diskutiert unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung mit bundesweit zahlreichen Aktionen. Gemeinsam werden so Einblicke gegeben, Digitalisierung erlebbar und damit verständlich gemacht. Der Digitaltag findet online statt und die LMS beteiligt sich mit ihrem MedienKompetenzZentrum und der Kampagne Onlinerland Saar.



WEBINAR: Internet zum Thema Videokonferenzen | MedienKompetenzZentrum der LMS



Das Webinar "Internet zum Thema Videokonferenzen" gibt von 10 bis 12 Uhr Einsteigerinnen und Einsteigern in Form einer Videokonferenz einen ersten Überblick über das Thema. Welche Anbieter gibt es, worauf muss man in puncto Sicherheit achten? Welche Funktionen bieten Videokonferenzen, wie richte ich Konferenztermine ein und was sollte ich während einer Konferenz beachten? Das Seminar ist kostenfrei und findet als Videokonferenz statt.



Weitere Informationen unter: www.LMSaar.de/medienkompetenz/.



Telefon- und Onlinesprechstunde | Onlinerland Saar - virtuell



In der Telefon- und Online Sprechstunde von 9 bis 11 Uhr hilft das Team von Onlinerland Saar bei Problemen im Umgang mit dem Tablet oder Smartphone und bietet Hilfe zur Selbsthilfe an – ganz unkompliziert per Telefon oder WhatsApp-Chat. Zur Telefon- und Onlinesprechstunde gelangt man unter folgenden Telefonnummern: 0177/2226474 oder 0177/2226475. Onlinerland Saar ist eine saarländische Kampagne des MedienNetzwerk SaarLorLux e. V. mit der Landesmedienanstalt Saarland zur Internetqualifizierung und Förderung der Medien- und Internetkompetenz der Generation 60+.



Weitere Informationen unter: www.onlinerlandsaar.de/virtuell/.



Ruth Meyer, LMS-Direktorin, zum Digitaltag 2020: „Jede und jeder muss in die Lage versetzt werden, sich sicher, souverän und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Die LMS gestaltet bereits seit vielen Jahren im Land den Aufbau von Medien- und Digitalkompetenz mit. Gerade haben uns die coronabedingten Beschränkungen gezeigt, was digitale Medien zu leisten vermögen: Sie haben Großeltern und Enkel zusammengebracht, Gremien über Videokonferenzen arbeitsfähig gehalten oder Konzerte über den halben Erdball zugänglich gemacht. Durch maßgeschneiderte Angebote wollen wir für die Saarländerinnen und Saarländer auch in Zukunft DER Ansprechpartner in Sachen Kompetenzvermittlung sein.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (