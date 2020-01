Pressemitteilung BoxID: 783783 (Life Fitness Europe GmbH)

Life Fitness stattet Studios auf allen sieben Kontinenten aus

Kooperation mit Anytime Fitness auf Polar-Kreuzfahrtschiff Magellan Explorer

Life Fitness, der weltweit führende Hersteller von Premium-Fitnessgeräten, ist das erste Unternehmen der Branche, das Studios auf allen sieben Kontinenten ausstattet. Das Equipment ist jetzt auch im neuesten Club von Anytime Fitness in der Antarktis im Einsatz – auf dem Magellan Explorer, einem Polar-Kreuzfahrtschiff des Antarktis-Reiseveranstalters Antarctica21.



In dem Studio stehen allen Passagieren Ausdauer- und Krafttrainingsgeräte sowie Freihanteln zur Verfügung. 24 Stunden am Tag und auch ohne Mitgliedschaft bei Anytime Fitness. Weil Gesundheits- und Wellnessangebote für Reisende immer wichtiger werden, wächst in der Tourismuswirtschaft rund um den Globus die Nachfrage nach hochwertiger Ausstattung für Trainingsbereiche.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Anytime Fitness unterstützen konnten, das Ziel zu erreichen, das erste und einzige Franchiseunternehmen auf allen Kontinenten zu werden“, sagt Chris Clawson, Geschäftsführer von Life Fitness. „Diese Kooperation zeigt eindrucksvoll, dass wir jedes Studio passgenau ausstatten können. Egal, wo und in welcher Größe.“



Anytime Fitness mit Sitz im US-Bundesstaat Minnesota ist die größte und am schnellsten wachsende Fitness-Franchiseunternehmen der Welt. Zu der Kette gehören 4500 Studios mit rund vier Millionen Mitgliedern in knapp 40 Ländern. Die Clubs sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet.

