Pressemitteilung BoxID: 795560 (Lieblingswein)

Lieblingswein-Cheers mit Kevin Fehling: 22.4. um 19 Uhr

Am Mittwoch wird bei Lieblingswein digital mit 3-Sterne-Koch Kevin Fehling angestoßen. Er wird von seinen Projekten zu Land (im The Table in Hamburg), zu Wasser (im The Globe an Bord der MS Europa) und in der Luft (demnächst in seiner neuen Puzzle Bar auf dem Foto links) erzählen. Und er wird noch vor der wegen der aktuellen Situation verschobenen Eröffnung einen Blick in seine Bar geben – hoch über der Hamburger City und Hafen mit sensationellem Blick über Innenstadt und Elbe.



Teilnahme via Zoom am Mittwoch, den 22. April um 19 Uhr: https://zoom.us/j/95442354541



In Zeiten von Social Distancing sind kreative Lösungen gefragt, um mit Freunden und Community in Kontakt zu bleiben. Dafür haben die Macher von Lieblingswein in Hamburg das Format digitales Anstoßen ins Leben gerufen. Jeden Mittwoch treffen sie sich für ein „Lieblingswein-Cheers“ im Web und stellen soziale Nähe und Zusammenhalt in Zeiten von Corona her. „Wir zelebrieren the power of positive drinking“, berichten die Lieblingswein-Macher Nina Deutschmann und Matthias Kühn. „Wir wollten ein Format schaffen, dass ganz unkompliziert einen Anker in stürmischen Zeiten bietet und zeigt, gerade auch in schwierigen Zeiten sind wir füreinander da und sitzen alle im selben Boot, machen wir das beste daraus.“ Als besonderer Clou kommt jeden Mittwoch ein Gast hinzu und gibt einen Einblick in seinen Alltag in diesen Ausnahmezeiten. Passend zum Thema Wein waren und sind das die Sterne- und Spitzenköche Julia Komp (Lindgens Lokschuppen Köln), Sebastian Hamester (Restaurant Horizont im Strandhotel Fontana in Timmendorf), Jan Hartwig (Atelier München), Kevin Fehling (The Table Hamburg) sowie Jens Rittmeyer (No4).



Kommunikationsprofi Nina Deutschmann und Vertriebsexperte Matthias Kühn hatten so viel Spaß an den digitalen Möglichkeiten, dass sie zudem virtuelle Weinproben mit Winzern anbieten. „Normalerweise kommen die Winzer zu uns und stellen ihre Weine vor, nun reisen wir mit den Teilnehmern ganz bequem vom heimischen Sofa zu ihnen. So haben wir nicht nur die Expertise zu den Weinen, sondern auch noch eine Führung und Einblicke in Weingärten, Keller und das Gut.“ Das Handling ist denkbar einfach: Die Weine werden im Vorfeld verschickt, innerhalb Hamburgs geliefert oder können abgeholt werden, samt Anleitung zum Einkühlen und Log-In-Daten zur Verkostung. Am Abend selbst werden dann drei bis vier Weine verkostet und falls etwas übrig bleibt, in den folgenden Tagen mit dem schönen Wissen um ihre Herkunft und Wertschätzung für die Herstellung genossen.



Anders als bei vielen Verkostungen werden hier übrigens nicht einfach Filme gezeigt, sondern auch bei diesem Lieblingswein-Format steht der Austausch innerhalb einer Community im Vordergrund: die Teilnehmer können mithilfe einer Konferenz-App ihre Fragen an den Winzer stellen und sich untereinander zu ihren Eindrücken austauschen.



Weitere Informationen und Links zu den Events auf Social Media:



https://www.facebook.com/LieblingsWeinHamburg



https://www.instagram.com/lieblingsweinhamburg



Die nächsten Termine:



23.4. digitale Weinverkostung mit Borell-Diehl (leider ausgetrunken, äh ausverkauft)

29.4. Lieblingswein-Cheers mit Sternekoch und Saucengott Jens Rittmeyer

30.4. digitale Weinverkostung mit Weingut Bibo-Runge – quasi anstatt Tanz in den Mai – Trink in den Mai

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (