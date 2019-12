Pressemitteilung BoxID: 779453 (Lieb Management & Beteiligungs GmbH)

Neues Zuhause für Kult-Comicfigur Snoopy in Tokyo

Snoopy Museum Tokyo feiert große Wiedereröffnung im Westen der Metropole

Er ist klein, putzig und der beste Freund von Charly Brown – der weltberühmte Hundecharakter Snoopy nennt Tokyo bereits seit einigen Jahren sein zweites Zuhause. So zählte das Snoopy Museum Tokyo (damals im Bezirk Roppongi) seit Eröffnung in 2016 mehr als 1,36 Millionen Besucher, bis es im Herbst 2018 planmäßig geschlossen wurde. Am 14. Dezember 2019 feiert die Comicfigur ihr großes Comeback in Tokyos Stadtteil Minami-Machida. Der Grandberry Park ist ab sofort die neue Adresse des Museums, das weltweit die einzige offizielle Außenstelle des Charles-M.-Schulz-Museums in Kalifornien ist.



Auf einer doppelt so großen Fläche zeigt das Museum permanente sowie wechselnde Ausstellungen, die Einblicke in das Erbe des amerikanischen Karikaturisten und der gesamten Peanuts-Bande geben – darunter unter anderem originale und reproduzierte Comics sowie interaktive Elemente. Neben einer Dauerausstellung mit einem schlafenden Snoopy von acht Metern Länge widmet sich die Sonderausstellung „Here Comes the Beagle Scouts!“ den Charakteren Snoopy, Woodstock und seinen gefiederten Freunden in den Rollen von Pfadfindern. Bis zum 28. Juni 2020 können Fans des beliebten Hundecharakters die Ausstellung besuchen.



Ein weiteres Highlight ist die eigens kreierte „Finding Snoopy“-App, die Museumsbesucher mit auf die Suche nach dem smarten Hund und seinen Freunden nimmt. Dabei gibt es verschiedene Kontrollpunkte im und außerhalb des Museums in den Grünanlagen des Minami-Machida Grandberry Parks.



Im museumseigenen Brown's Store können sich Besucher mit den passenden Erinnerungsstücken eindecken, die teilweise speziell für die Eröffnung des Museums kreiert wurden. Wer seinem Andenken einen persönlichen Schliff verleihen möchte, der ist in den zahlreichen Workshops des Museums genau richtig. Im Dezember drehen sich die Kurse um die Kreation weihnachtlicher Snoopy-Kerzen. Ab 2020 können Workshop-Teilnehmer ihr eigenes Snoopy-Plüschspielzeug herstellen, spezielle traditionelle japanische Süßwaren (Nerikiri) im Stil der Peanuts-Charaktere kreieren oder eine selbst gestaltete Tragetasche mit nach Hause nehmen.



Der Eintritt liegt bei umgerechnet 15 Euro (1.800 Yen) für Erwachsene und 6,50 Euro (800 Yen) für Jugendliche sowie 3 Euro (400 Yen) für Kinder im Vorverkauf (Online-Buchung über die Webseite). Der Zutritt zum Snoopy Museum Tokyo ist zu ausgewählten Zeiten zwischen 10.00 Uhr bis 19.30 Uhr möglich.



Weitere Informationen zum Snoopy Museum Tokyo unter www.snoopymuseum.tokyo.



Über das Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB)



Das Tokyo Convention & Visitors Bureau ist die offizielle Tourismusorganisation der Stadt Tokyo. In der Hauptstadt des Lands der aufgehenden Sonne an der Südküste der Hauptinsel Honshu trifft Tradition auf Moderne. Dank einer gut ausgebauten touristischen Infrastruktur entdecken Besucher die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten, darunter der Kaiserpalast mit seinen beeindruckenden Gärten, traditionelle Tempel und Museen sowie unzählige Sterne-Restaurants mühelos. Neben dem urbanen Flair verfügt Tokyo auch über unberührte Natur, so zum Beispiel auf den mehr als 300 zu Tokyo gehörenden Inseln im Pazifik. Mehr Informationen unter www.gotokyo.org und www.tokyotokyo.jp.

