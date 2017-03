Lefay Resorts präsentiert neue Kosmetik-Linie LEFAY SPA

"Gesunde und schöne Haut strahlt positive Energie aus“. Dies ist die Idee hinter der Lefay SPA Kosmetik-Linie, deren rundum erneuertes Angebot aus fünf verschiedenen Kollektionen mit insgesamt 49 Produkten besteht. Alle Produkte wurden gemäß der Nutricosmetics-Prinzipien umweltverträglich hergestellt und bestehen aus den wertvollsten und besterforschten Pflanzen der Natur.



Dank des hohen Anteils an wertvollen Antioxidationen, Vitaminen, Phytokomplexen und organischem Olivenöl, wirken die Formeln besonders ausgleichend auf die Haut und versprechen langfristige Ergebnisse. Die exklusive Kollektion basiert auf fünf grundlegenden Prinzipien:



NATÜRLICHKEIT. Alle Produkte sind rein und nachhaltig und wurden mit Respekt gegenüber der Natur und dem Menschen sowie mit ausgewählten Aktivstoffen der wertvollsten Ingredienzien kreiert.



REICH AN MIKRONÄHRSTOFFEN. Eine hohe Konzentration an Vitaminen, Mineralien, Zuckerarten, Proteinen sowie durch modernste Technologien gewonnene Phyto-Komplexe bereichern die Formeln.



ENERGIE. Der durch immunmodulierende Aktivstoffe in Gang gesetzte Zellstoffwechsel spendet der Haut Energie, Lebendigkeit und schützt vor dem Alterungsprozess.



AUSGLEICH. Stärkste natürliche Antioxidantien schützen die DNA und das Immunsystem gleichermaßen.



DER ITALIENISCHE SPIRIT. Wissenschaftliche Forschung, die besonderen mediterranen Wirkstoffe sowie bestes organisches Olivenöl verleihen den Produkten die besondere italienische Note.



Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist charakterisierend für die Lefay Identität und gilt für alle Produkte der Lefay SPA Kosmetik-Linie, die unter Beachtung der höchsten Standards von führenden internationalen Umweltzertifikaten hergestellt wurden:



VEGAN OK: Zertifiziert die Nichtanwendung von tierischen Materialien sowie keinerlei Nutzung von Stoffen, die durch Tiere gewonnen wurden.



OHNE TIERQUÄLEREI: Die Liga der Tierversuchsgegner sowie das ICEA Zertifikat garantieren den internationalen Standard von "stop testing on animals".



COSMOS ORGANIC: (gilt für Lefay SPA Kosmetiköle): Der Qualitätsstandard bescheinigt die Verwendung umweltfreundlicher Chemie (green chemistry) der gesamten Produktionskette von biologischen und natürlichen Kosmetikprodukten.



AUF NICKEL GETESTET (Weniger als 0.00001%).



Alle Produkte wurden dermatologisch von der Universität von Ferrara getestet und sind frei von Parabenen, SLES, Farbstoffen und Konservierungsmitteln.



Die Lefay SPA Kosmetik-Linie gliedert sich in fünf Kollektionen:



GESICHTS- UND KÖRPERPFLEGE-LINIE: Dank der Kombination von Natur und Wissenschaft ermöglicht die Kollektion der "smarten" Produkte sofortige Wirkung. Durch die hohe Konzentration von Vitaminen, Mineralien, Zuckerarten, Proteinen und natürlichen Phyto-Komplexen wirken die Produkte besonders ausgleichend auf die Haut.



ANTI-AGE-LINIE: Diese Produkte verlangsamen oxidative Prozesse, unterstützen den natürlichen Schutzmechanismus der Haut und schützen das Genmaterial der Zellen. Sie wirken heilend auf tiefere Hautschichten und führen zu langfristiger Besserung. Des Weiteren geben sie dem Gesicht durch einen natürlichen Lifting-Effekt ein helleres und jüngeres Aussehen.



COSMOS ORGANISCH ZERTIFIZIERTE KOSMETIKÖL-LINIE: Dank Lefays hauseigenem Extra Vergine Olivenöl und anderen wertvollen natürlichen Ölen von der Rose, Zitrone und Lavendel für das Gesicht, sowie Zeder und Rosmarin für den Körper, wirken diese Produkte besonders wohltuend.



LINIE FÜR DEN MANN: Lefays Herrenkollektion zeichnet eine spezielle Formel aus, die dank äußerst innovativer Phyto-Extrakte belebt sowie gleichzeitig beruhigt und reinigt.



BADE-LINIE: Durch die wertvollen Zutaten wie bestes organisches Olivenöl, getreidepflanzliche Proteine sowie Vitamine, wirken die Produkte außerordentlich reinigend für die Haut, versorgen sie mit Feuchtigkeit und machen sie weich und elastisch. Ihre verführerischen Düfte garantieren eine erfrischende und belebende, sinnliche Wirkung.



Die Lefay SPA Kosmetiklinie ist in allen Lefay SPA Shops sowie online unter lefayshop.com erhältlich. Außerdem werden die neuen Produkte bei allen Lefay SPA Behandlungen verwendet, um die Meridiane des Körpers mit bestmöglicher Effektivität und ganzheitlich zu stimulieren.



www.lefayresorts.com/deu/resort-spa-gardasee



http://www.lefayshop.com/it/

