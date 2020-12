Gut drei Monate nach den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen hat heute der amtierende Landschaftsausschuss der 14. Landschaftsversammlung das Wahlergebnis offiziell festgestellt. Nach dieser Prüfung und Feststellung der Wahlergebnisse in den rheinischen Kommunen ist der Weg somit frei für die konstituierende Sitzung des „Rheinischen Rates“ am 22. Januar 2021. In dieser Sitzung wählen die 126 Mitglieder des Gremiums die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Rheinland sowie die Stellvertretungen. Darüber hinaus werden der Landschaftsausschuss sowie die Fachausschüsse gebildet und auch deren Vorsitzende bestimmt.



Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende des Landschaftsausschusses der 14. Landschaftsversammlung, sagt: „Mit der heutigen Sitzung ist der Weg zur Konstituierung der 15. Landschaftsversammlung Rheinland frei. Ich bin sicher, dass die neue Landschaftsversammlung ihre Aufgaben, wie den Erlass der Haushaltssatzung, die Landschaftsumlage oder die Feststellung des Jahresabschlusses, aber auch die Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, erfolgreich meistern wird.“



Zwischen dem 1. November und dem 10. Dezember 2020 haben die Räte der 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreistage im Rheinland sowie der Städteregionstag Aachen ihre Vertreterinnen und Vertreter für die 15. Landschaftsversammlung Rheinland gewählt. Die Zusammensetzung des höchsten LVR-Beschlussgremiums spiegelt die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen im Rheinland wider.



Die Versammlung setzt sich wie folgt zusammen: Stärkste Fraktion ist die CDU mit 43 Sitzen, gefolgt von der SPD mit 30 Sitzen. Drittstärkste Kraft ist Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die 27 Sitze erringen konnte, darauf folgen die FDP mit sieben und die Alternative für Deutschland mit ebenfalls sieben Sitzen. Mit fünf Sitzen zieht DIE LINKE. in die Landschaftsversammlung ein, die FREIEN WÄHLER NRW kommen auf drei Sitze, DIE PARTEI auf zwei Sitze. Mit jeweils einem Sitz sind Volt und GUT Köln vertreten. Damit umfasst die Landschaftsversammlung Rheinland sieben Fraktionen, eine Gruppe und zwei Einzelmitglieder.





(lifePR) (