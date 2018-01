Wellness im Harz genießen - Bye, bye Winterblues!

Wenn man nach draußen schaut, will man nur noch weg; in die Sonne oder in die heiße Sauna und sich von Wärme umhüllen lassen. Da kann das „Landhaus Zu den Rothen Forellen“ Abhilfe schaffen. Es liegt im schönen Städtchen Ilsenburg, am Fuße des bekannten Harzer Brocken und gehört zur Gruppe „Dr. Lohbeck Privathotels“. Mit fünf Sternen Superior ist es das höchstausgezeichnete Hotel in Sachsen-Anhalt und begeistert durch seine Vielfalt: Der gehobene Landhausstil, der exklusive Wellnessbereich, die hervorragende Lage am schönen Forellenteich, in direkter Nähe zu zahlreichen Wanderwegen und das ausgezeichnete Speisenangebot lassen die Gäste von nah und fern anreisen. Also ideal, um sich jetzt eine Auszeit mit viel Wellness und Ruhe zu gönnen. Sonne kann zwar nicht garantiert werden, dafür aber ein stilvoller Wellnessbereich, der nicht nur toll zum Entspannen ist, sondern auch professionelle Verwöhn-Treatments bietet.



Wellnesszeit



Im Wellnessbereich des Hotels, im „Forellen-SPA“ verwöhnen die SPA-Mitarbeiter ganzheitlich mit Hot Stone, pflegenden Kräuterstempelmassagen mit Harzer Kräutern und zahlreichen weiteren erholsamen und regenerierenden Behandlungen. Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.



Das Arrangement Wellness im Wandel der Jahreszeiten ist ganzjährig buchbar und beinhaltet:





Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer

Landhaus-Genießer-Frühstück

3-Gang-Genussmenüs an allen Abenden

1 x Wellnesstreament je nach Jahreszeit





»Frühling« – 1 x Ganzkörpermassage • 50 Minuten

»Sommer« – 1 x Ganzkörpermassage • 50 Minuten

»Herbst« – 1 x Rasul-Paaranwendung • 90 Minuten (inkl. Ruhephase)

»Winter« – 1 x Wannenbad & 1 x Teilkörpermassage • 55 Minuten



Buchbar ab 287,- Euro pro Person bei Doppelbelegung im Landhauszimmer



Kulinarisch verwöhnen



Kulinarische Highlights dürfen auf keinen Fall fehlen. Mit einem guten Essen verwöhnt man sich schließlich auch. In diesem Punkt ist man ebenfalls im Landhaus Zu den Rothen Forellen genau richtig. Drei Restau­rants mit unterschiedlicher Ausrichtung stehen den Gästen zur Verfügung. Die rustikale „Kutscherstube“, das „Landhausrestaurant“ mit herrli­chem Blick auf den Forellenteich und die „Forellenstube“, das mehrfach prämier­te und in der Vergangenheit bereits mit einem Miche­lin-Stern geadelte Gourmetrestaurant. Die „Forellenstube“ erfüllt höchste Ansprüche. Chef de Cuisine Thomas Barth verwöhnt die Gäste mit klassischen und modernen Kreationen. Er lässt sich gern auch mal von der italienischen und elsässischen Küche inspirieren. Die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten sowie die Verwendung frischer Kräuter stehen bei ihm ganz klar im Vordergrund. Die köstlichen Kreationen der Küchencrew werden durch eine Auswahl guter Tropfen komplettiert und mit einer eleganten Atmosphäre sowie einem sehr herzlichen Service perfekt abgerundet. Die Weinkarte ist entsprechend hochkarätig und gut aufgestellt.



Sightseeing



In der Umgebung locken zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Z. B. die Städte Wernigerode und Quedlinburg, die nicht weit vom Landhaus entfernt liegen und sehr sehenswert sind. Beide Orte bieten verwinkelte Gassen, mittelalterlich anmutende Plätze und gemütliche, dicht an dicht stehende Fachwerkhäuser.



Und wer mag, kann direkt vom Hotel aus nach Herzenslust wandern. Das Hotelteam gibt gern jede Menge Tipps.

Landhaus "Zu den Rothen Forellen"

Das 5 Sterne superior Landhaus Zu den Rothen Forellen ist das beste Hotel in Sachsen-Anhalt. Mit seinen 76 Zimmern und Suiten bietet das Hotel Wohnkomfort auf höchstem Niveau in stilvollem Landhausstil. Die Gebäude auf dem Anwesen sind historisch geprägt, aber auch modern, da die Anlage in den vergangenen Jahren immer wieder verschönert und mit neuesten Details ausgestattet wurde. Ein ideales Hotel, um zu Wandern, Rad zu fahren, zu entspannen und um kulinarische Highlights zu genießen. Das Hotel gehört zu den insgesamt 13 4- und 5-Sterne Hotels der Gruppe "Dr. Lohbeck Privathotels".





