Kaffee und Quellwasser in der Trinkhalle im Kurpark Bad Liebenzell

Nachdem die Trinkhalle im Kurpark Bad Liebenzell bereits am Montag, 20. April 2020 wieder für Besucher öffnen durfte, gibt es nun die nächste positive Nachricht aus dem außergewöhnlichen Glaspavillon – denn ab Montag, 18. Mai 2020 gibt es für Gäste neben tollen Einzelstücken und Souvenirs auch wieder köstliche Kaffee-Spezialitäten und quellfrisches Heilwasser aus der Paracelsusquelle.



Erfrischen Sie sich mit kostenfreiem Quellwasser, während Sie auf Entdeckungstour nach Ihrem persönlichen Lieblingsstück unter den zahlreichen Schätzen der Trinkhalle gehen. Oder genießen Sie eine kleine Atempause in der Sonne mit einem frischen, aromatischen Kaffee auf den Sitzgelegenheiten im Außenbereich.



Lassen Sie sich bei Ihrem Besuch auch von den angenehmen Düften der drei neuen Thermalwasser-Seifen Schwarzwälder Kirsch, Kräuterhexe und Blütentraum verzaubern und machen Sie die Handhygiene zuhause zum Wohlfühlerlebnis!



Schauen Sie gleich in der Trinkhalle vorbei und finden Sie Ihr ganz persönliches Lieblingsstück!



Natürlich steht das Wohl der Besucher an erster Stelle, weshalb umfassende Vorkehrungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften getroffen werden.



Das Team der Trinkhalle freut sich darauf, Sie von Montag bis Sonntag zwischen 10:00 und 13:00 Uhr sowie 13:30 und 17:00 Uhr willkommen zu heißen.



Weitere Informationen zur Trinkhalle gibt es unter www.bad-liebenzell.de.

