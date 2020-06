Pressemitteilung BoxID: 804908 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Urlaubsfeeling auch für die Kleinen - der Kinder-StrandKlub öffnet in Timmendorfer Strand und Niendorf seine Pforten

Das kostenfreie Kinderprogramm von 29. Juni bis Ende August

Mit täglich wechselndem Motto von „Seemanns-Beutel-Basteln“ bis hin zu „Ostsee-Fensterbild-Gestalten“ bietet die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH auch in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 29. August 2020 den Kinder-StrandKlub am Niendorfer Freistrand und in Timmendorfer Strand am Strand bei der Maritim Seebrücke an.



Ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Angeboten, Entdeckungen und lustigen Spielen erwartet die Kids in der Hauptsaison fast täglich. Eine Vorabanmeldung zu den einzelnen Kursen ist nicht notwendig, aber die Plätze sind dieses Jahr aufgrund der besonderen Umstände begrenzt.



Die Kinder können sich kleine Andenken an ihren Urlaub unter anderem aus recycelten Materialen basteln - so werden praktische Beutel nach Seemannsart gestaltet und kreative Ostseefensterbilder mit den schönsten Ferienmomenten erstellt.



Zwischendurch gibt es immer wieder Bewegungsspiele, denn Spielen, Toben, Hüpfen und Klettern macht Kindern immer Spaß. Auch Experimentieren lieben die Kleinen und so können sie im Kinder-StrandKlub auf spielerische Art und Weise physikalische Grundgesetze entdecken und zwar mit Hilfe der Materialien, die der Strand zur Verfügung stellt. Ebenfalls Thema „Mini-Ostsee“ wird sie begeistern und unter Anleitung der Kinder-StrandKlub Leiterin Eva Puertas wird die Ostsee im Kleinen nachgestellt.



Am Niendorfer Freistrand findet der Kinder-StrandKlub immer montags, mittwochs, freitags und samstags von 12 bis 17 Uhr statt und in Timmendorfer Strand unterhalb der Maritim Seebrücke immer dienstags und samstags von 15 bis 17 Uhr.



Das genaue Programm mit allen Informationen über den Kinder - StrandKlub liegt im Alten Rathaus, in Niendorf im Haus des Kurgastes sowie in der Hafeninfo aus. Darüber hinaus sind alle Informationen auch online auf der Homepage und den sozialen Medien der TSNT GmbH ersichtlich.

