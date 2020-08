Pressemitteilung BoxID: 810126 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Timmendorfer Strand/ Niendorf bekommt ein weiteres Sterne-Restaurant

Das Nizza des Norden ist seit Juni um ein weiteres Sterne-Restaurant reicher geworden. Das Restaurant Balthazar zieht von Travemünde nach Timmendorfer Strand/ Niendorf. Da sowohl das gesamte Küchen- und Serviceteam um Herrn Oliver Pfahler als auch von Inhaberseite Andreas und Christian von Oven den Wechsel begleiten, bleibt der Stern dem Team erhalten und bereichert somit weiterhin die Lübecker-Bucht. Das FineDining Restaurant präsentiert sich auch zukünftig unter dem Namen Balthazar, jedoch ist es seit Juni im Hotel Yachtclub beheimatet. Das 4-Sterne Hotel Yachtclub in der Strandstrasse 94 im Ortsteil Niendorf ist die ideale Lokalität, da aufgrund es separaten Eingangs zum Restaurant eine sehr private Atmosphäre geschaffen worden ist.

Das Restaurant wurde komplett renoviert und zeigt sich in einem modernen und lässigen Look, der zum Verweilen einlädt.



Herr Oliver Pfahler und sein Team sind mit einen Michelin Stern und 15 Punkten im Gault Millau für das Jahr 2020 ausgezeichnet. Darüber hinaus zählt das Restaurant Balthazar laut Schlemmer-Atlas zu den 50 besten Restaurants in Deutschland.



Das junge, dynamische Team um Küchenchef Oliver Pfahler setzt in der Küchenausrichtung des Balthazars auf klare Akzente. Hierbei wird auf eine Mischung aus einer mediterranen Mittelmeerküche mit französischem Einschlag, sowie kulinarisch saisonalen Höhepunkten gesetzt und durch den Einsatz vielfältiger Aromen klassische Gerichte neu interpretiert. Durch Restaurantleiterin Christin Nowakowski und Ihrem Team wird das Konzept des Balthazars hinsichtlich perfektem Service und erlesenen Weinen komplettiert.



Vita Oliver Pfahler:

Ausbildung

Untere Mühle, Schwabmühlhausen



Lebenslauf

Kleines Landhaus, Timmendorfer Strand (1 Michelin Stern)

Restaurant Le Canard, Hamburg (1 Michelin Stern)

Wald- und Schloßhotel Friedrichsruge (2 Michelin Sterne)

Sous-Chef: Hotel Vier Jahreszeiten, Haerlin, Hamburg (1 Michelin Stern)

Chef de cuisine: Hotel Schloss Lütgenhof, Dassow

Chef de cuisine: Restaurant Elba, Hamburg

Chef de cuisine: Restaurant Abendroth, Hamburg

Seehotel Töpferhof, Alt Duvenstedt (1 Michelin Stern)

Maître de Cuisine im Rugard´s Gourmet, Binz (1 Michelin Stern)



Auszeichnungen Oliver Pfahler:

1 Stern- Guide Michelin

15 Punkte - Gault Millau

3 Kochlöffer – Aral Schlemmeratlas

2 Hauben – Der große Restaurant Guide

2 F´s – Der Feinschmecker 6 Pfannen – Gusto

3 Diamanten – Varta Führer



Herr Oliver Pfahler gehört zu den 50 besten Köchen Deutschlands.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (