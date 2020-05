Pressemitteilung BoxID: 797845 (Kunstmuseum Villa Zanders)

Wiedereröffnung des Kunstmuseum Villa Zanders am 07.05.2020

Ausstellung Igor Ganikowskij - Moral Spaces. 3D Painting / Verlängert bis einschließlich 07.06.2020!

In einer Kabinettausstellung blickt das Kunstmuseum Villa Zanders auf das Spätwerk des seit 1993 in Deutschland ansässigen Künstlers Igor Ganikowskij (*1950 in Moskau).



Ganikowskij arbeitet vornehmlich dreidimensional: Materialien wie Holz und Eisen werden mit Malerei auf Leinwand kombiniert, um zu zeigen, wie sich die Realität auf verschiedenen Ebenen erst nach und nach offenbart. So soll in seiner Kunst die Vieldimensionalität der Welt erlebbar werden, indem sich aus vielen möglichen Blickwinkeln schließlich doch ein Ganzes ergibt.



Zeit wird dabei nicht nur zu einem zentralen Aspekt von Ganikowskijs Arbeiten, weil schon das Betrachten seiner Werke aus verschiedenen Blickwinkeln sie einfordert. Die vermeintlich streng reduzierte Formensprache des Konstruktivismus ist auch mit einer verborgenen spirituellen Symbolik aufgeladen, deren tiefere Bedeutung sich Außenstehenden erst offenbaren kann, wenn man bereit ist, sich völlig darauf einzulassen.



Zeitgleich zur Ausstellung gibt der Künstler einen umfangreichen dreisprachigen (dt., engl., russ.) Katalog zum Preis von 10 Euro heraus.



Igor Ganikowskij



Kurzbiografie



1950 geboren in Moskau

1968 Abschluss der Mathematischen Spezialschule Moskau

1972 Abschluss des Moskauer Stahl Instituts (heute National University of Science and Technology)

1974 Erste Tätigkeit als Hobbykünstler (Zeichnungen und Bilder)

1976-78 Besuch der Kunststudios von Isaj Braslawski und Michail Kasanski in Moskau

1983 Aufnahme in die Jugendabteilung des Künstlerverbands und erste Ausstellungsbeteiligung

1985 Aufnahme in den Künstlerverband

1989 Erste Ausstellung im Ausland (Galerie Pelin, Helsinki)

1990 Stipendium der George Soros Foundation, sechsmonatiger Aufenthalt in den USA

1991 Wahl zum Viezepräsidenten der Internationalen Vereinigung der kreativen Intelligenz „Welt der Kultur“

1993 Übersiedlung nach Deutschland

1996 Erste Einzelausstellung mit Katalog (Märkisches Museum Witten)

2006 Abbildung in „Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland. Vom Expressionismus bis heute“ (Prestel Verlag, 2006)

2009 Umzug nach Bergisch Gladbach



Letzte Einzelausstellungen (Auswahl)



2019 „Art and Poetry” (für Alesha Parschikov), Galerie ARTTRA, Amsterdam, Niederlande

2018 „Kunst und Möbel“, Max Osenberg Raum, Bergisch Gladbach

2015 „65“, Galerie Simoncini, Luxemburg

2014 „Kol Nidre“, Museum Synagoge Gröbzig

2013-16 „The Truth is multidimensional“, Galerie ARTTRA, Amsterdam, Niederlande

2011 „Symbole des Lichts“, Bleckkirche – Kirche der Kulturen, Gelsenkirchen

2010 Stanford University, USA

Galerie Simoncini, Luxemburg

2009 Galerie ARTTRA, Amsterdam, Niederlande

2008 Galeria Uusitalo, Helsinki, Finnland

ERA Foundation, Moskau, Russland

2007 „Bücher von Licht und Dunkelheit“, Thomas Morus Akademie, Bensberg (P)

Galerie Pudelko, Bonn

2006 Galerie Pennarz, München

Galerie Pudelko, Bonn

Galerie 21, München

2005 The Corine Maman Museum of Art, Ashdod, Israel (P)

Art House, Jerusalem, Israel (P)

2004 Silkeborg Kunstmuseum, Silkeborg, Dänemark (P)

Galerie Weinberger, Kopenhagen, Dänemark

Galerie Simoncini, Luxemburg

Galerie ARTTRA, Amsterdam, Niederlande

Galerie Pudelko, Bonn

2003 Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach (P)

Felix-Nussbaum Haus, Osnabrück (P)





