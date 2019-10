Pressemitteilung BoxID: 770144 (Kunstmuseum St.Gallen)

Iman Issa - Surrogates

Die skulpturalen und installativen Arbeiten der ägyptischen Künstlerin Iman Issa (*1979 Kairo) verweisen auf historisches sowie aktuelles Kulturerbe, beispielsweise auf Monumente und Denkmäler und deren gesellschaftliche wie politische Prägung.



Ausgehend von existierenden Memorialen, Artefakten oder Instrumenten erarbeitet die Künstlerin formal abstrahierte Plastiken, die, teils mit Textverweisen versehen, bewusst eine Verbindung zu historischen Kunstwerken, Kulturgütern und Ereignissen herstellen. Dies tun sie, ohne deren soziale und geografische Herkunft oder kulturellen Kontext preiszugeben – ohne Zitate und Quellen offenzulegen.



Durch formale Reduktion und Abstraktion fokussiert die Künstlerin in ihren nahezu enzyklopädisch durchdachten räumlichen Inszenierungen den kollektiven Umgang mit Kunst-, Kultur- und Zeitgeschichte sowie die Macht der Darstellung. Iman Issa übersetzt historische wie zeitgenössische Aspekte in eine neue visuelle Sprache mit vielfältigen Bedeutungsebenen.



Iman Issa lebt und arbeitet in Kairo und Berlin. Ihre Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, u.a. im MoMA, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 21er Haus, Wien, und an der 12. Sharjah Biennale gezeigt. Die Präsentation im Kunstmuseum St.Gallen ist ihre erste Einzelausstellung in einem Schweizer Kunstmuseum.



Factsheet



Iman Issa – Surrogates



Ausstellungsdauer

21. Dezember 2019 – 26. April 2020



Ausstellungsort

Kunstmuseum St.Gallen



Medienorientierung

Freitag, 20. Dezember 2019, 11 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen



Ausstellungseröffnung

Freitag, 20. Dezember 2019, 18.30 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen



Kurator

Nadia Veronese



Öffnungszeiten

Dienstag-Sonntag 10-17 Uhr, Mittwoch 10-20 Uhr



Eintritt

CHF 12

AHV/IV-Bezüger CHF 10

Lehrlinge, Schüler, Studenten CHF 6

Freier Eintritt für Mitglieder des

Kunstvereins St.Gallen

