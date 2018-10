Himmlische Winterauszeit

10.10.18

Im Winter ruht die Natur. Auch wir Menschen nehmen uns zum Jahresende gerne Zeit, um Kraft zu schöpfen und uns zu besinnen. Gleichzeitig ist es auch eine Zeit des Genusses. In Hegne am westlichen Bodensee ist beides möglich. Unterkunft finden Auszeitsuchende im Hotel des Klosters, Unterhaltung auf den zahlreichen, nah gelegenen Adventsmärkten von Konstanz bis Stein am Rhein.



Viele Einheimische und Freunde der Bodenseeregion lieben sie besonders in der kalte Jahreszeit. Dann bezaubert die Natur mit schneebedeckten Hügeln, einer ruhenden Seeoberfläche und mit von Raureif überzogenen Wiesen, die am Morgen im Sonnenlicht glitzern. Ein magisches Ambiente, wie es Hegner Gäste beispielsweise bei einem Spaziergang zum klostereigenen Seegrundstück erleben.



In Lichterglanz und Wärme baden

Auch Konstanz, die größte Stadt am Bodensee, entfaltet in dieser Jahreszeit einen besonderen Charme. Weihnachtliche Lichterketten beleuchten ihre mittelalterlichen Gassen und direkt am Seeufer lockt der Weihnachtsmarkt mit Punsch, Baumstriezel und allerlei Kunsthandwerk. Wer sich nach einem Bummel entlang der gut 160 Stände aufwärmen möchte, sollte das in der Bodensee-Therme tun. Auf 700 Quadratmeter umspült und massiert mineralisches Thermalwasser die Badegäste und diverse Aufgüsse heizen ausgekühlten Füßen ordentlich ein.



In Natur und Geschichte tauchen

So entspannt lässt sich am Folgetag die gegenüberliegende Insel Reichenau leichter erkunden. Sie ist von Hegne aus nach neun Kilometern über den Pappelreihen gesäumten Inseldamm wahlweise per Auto, mit dem Rad oder auch zu Fuß schnell erreicht. Kunsthistorisch Interessierte freuen sich dort an den in romanischer Zeit errichteten Kirchen St. Georg sowie St. Peter und Paul, Gartenfreunde am berühmten Kräutergarten des Klosters und am „Hortulus“. Die erste, gartenbaukundliche Schrift Deutschlands wurde im 9. Jahrhundert verfasst.



In sich ruhen

Hegne ist ein idealer Ausgangsort in die Region, aber auch ein guter Rückzugsort. Einkehr halten ist klösterliche Tradition. Das moderne Hotel St. Elisabeth wird im Geist einer Pilgerherberge betrieben – mit dem Komfort einer Sterneunterkunft und moderner Tagungsstätte. Viele Gäste nutzen die spirituellen Angebote des benachbarten Klosters– von Meditation, Kreativkurse bis hin zum spirituellen Impuls. Andere genießen einfach die Ruhe und den Geist des Hauses und der Region – und sei es an den Feiertagen.



Weitere Informationen und Buchung unter:

ProGast Hotelbetriebs GmbH, Konradistr. 1, D-78476 Allensbach-Hegne,

Tel. +49 7533 9366-2000, info@st-elisabeth-hegne.de,

www.st-elisabeth-hegne.de



Winter – Angebote im Hotel St. Elisabeth



Auftanken & Durchatmen



Vom 05.11.2018 bis 22.12.2018



Für 2-3 Nächte ab 195,-- Euro p.P. im DZ, inkl. Frühstücks- u. Abendbuffet und einmal Eintritt in die Bodensee-Therme Konstanz.



Winterwohlfühlzeit



Vom 05.11.2018 bis 22.12.2018



Für 4-7 Nächte ab 180,-- Euro p.P. im DZ, inkl. Frühstücksbuffet und kostenfreier Fahrt mit Bus und Bahn.



Kloster & Weihnachtsmarkt Spezial



Vom 30.11.2018 bis 21.12.2018



Für 1 Nacht ab 73,50,-- Euro p.P. im DZ, inkl. Frühstücksbuffet, einem Weihnachtssouvenir zur Begrüßung, Gutschein für Kaffee u. Kuchen, gratis Nutzung von Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt Konstanz, Gutschein für Glühwein und Punsch mit Erinnerungstasse.



Feiern einmal anders



Weihnachten vom 22.12.2018 bis 26.12.2018 oder Silvester vom 29.12.2018 bis 02.01.2019



Für 4 Nächte inkl. HP ab 357,--Euro p.P. im DZ, inkl. Begrüßung mit einer Überraschung, Gutschein für Kaffee u. Kuchen, offene Angebote mit thematischen und spirituellen Impulsen.



Ein Festtagsmenü am 24. Oder 31. Dezember kann für 15,--Euro p.P. dazu gebucht werden.

