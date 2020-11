Grund zur Freude am Klinikum Würzburg Mitte: Laut einer umfangreichen Studie des Magazins Focus zählt das Klinikum mit seinen Standorten Missioklinik und Juliusspital zu den Top-Krankenhäusern Deutschlands.



Jedes Jahr zeichnet die „Focus-Klinikliste“ Krankenhäuser in unterschiedlichen Fachgebieten aus. In folgenden Bereichen kann sich das KWM über den Titel „Top-Nationales Krankenhaus 2021“ freuen:





Darmkrebs

Prostatakrebs

Multiple Sklerose

Unfallchirurgie

Hernienchirurgie





Das gesamte Klinikum erhält zudem die Urkunde als „Top-Regionales Krankenhaus 2021“.



Für die Studie wertete das unabhängige Recherche-Institut „MINQ“ große Datenmengen aus und befragte sowohl Kliniken als auch niedergelassene Ärzte. Das Ergebnis spiegelt somit direkt die Beurteilung von Patienten und einweisenden Medizinern wider.



„Wir freuen uns über das Vertrauen in unser Klinikum und die hohe Zufriedenheit unserer Patienten und Partner. Gerade in der aktuellen Situation ist die Auszeichnung eine Bestätigung und Wertschätzung für unsere mehr als 2.000 Mitarbeitenden, die mit viel Engagement eine hochwertige Versorgung unserer Patienten sicherstellen“, sagt Volker Sauer, Geschäftsführer des KWM.

