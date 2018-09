Corporate Messe Catering von der KAISERSCHOTE für IP auf der DMEXCO

19.09.18

Bereits im vierten Jahr in Folge hat das Kölner Cateringunternehmen KAISERSCHOTE die IP Gruppe bei ihren jährlichen Auftritt auf der DMEXCO, der größten Kongressmesse für die Digitale Industrie in Europa, begleitet. Die IP Gruppe stellt ihren Auftritt jährlich unter ein anderes Motto und erwartet dafür ein passendes Catering. Während im letzten Jahr ein „Weltstadt-Café“ mit intensiven Services wie im Restaurant konzipiert wurde, stand 2018 das Motto „Help Yourself“ im Fokus. Auf dieser Basis entwickelt die KAISERSCHOTE ein entsprechendes Konzept und rückte „Hilf Dir selbst“ konsequent in den Vordergrund.



Trendgetränke und hausgemachte Ingwerlimo standen in beschrifteten Kühlschränken zur Selbstabholung bereit. Für die Speisen nutzte die KAISERSCHOTE ausgemusterte Flugzeugtrolleys von Air Berlin und richtete hier einen Brainfood-Kick an. Bestandteile waren eine „pikante“ Candy Bar mit hausgemacht luftgetrockneten Gemüsen und Superfoods, mit denen die Gäste ihre Salate persönlich individualisieren konnten. „Mit der Idee konnten wir speziell in diesem Umfeld aus Digitalexperten und Marketingentscheidern punkten und für große Aufmerksamkeit sorgen“, so André Karpinski von der KAISERSCHOTE. „Jeder Besucher orientierte sich am Konzept ‚Help Yourself‘ und kreierte sein eigenes Catering aus frischen Zutaten“.



Die DMEXCO ist eine Fachmesse für digitales Marketing & Werbung und findet seit 2009 in Köln statt. In diesem Jahr wurden an den beiden Veranstaltungstagen rund 41.000 Besucher gezählt, die sich bei über 1.000 Ausstellern aus 40 Ländern und mehr als 550 Speakern informieren konnten.

