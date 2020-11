Ob Kokowääh, Keinohrhasen oder Honig im Kopf – Dirk Reichardt zählt zu den erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. Mehr als zehn Jahre arbeitete er mit Til Schweiger zusammen und vertonte dessen populärste Filme. Jetzt entwickelte er gemeinsam mit der angesehenen Ärztin für allgemeine und chinesische Medizin und Buchautorin Dr. Roya Schwarz die Gesundheits-App ART.



Als Folge von Stress, Drucksituationen und Krisengefühle sind Angstzustände, Erschöpfungssyndrome und Schlafstörungen weitverbreitet. Die neue App ART (Audio Resonance Therapy) soll zur Stressreduktion und Linderung der genannten Symptome beitragen. Die Idee dahinter liegt auf der Hand: Bereits seit vielen Jahren werden Klänge zur unterstützenden therapeutischen Behandlung eingesetzt. Gezielte Kompositionen sind dabei jedoch meist rar. Mit ART soll sich dies nun ändern. Unter Berücksichtigung von Frequenzen, die das vegetative Nervensystem und den Herzrhythmus ansprechen, entwickelten Reichardt und Schwarz Klänge und Tonreihen, die für allgemeine körperliche Entspannung sorgen.



Grundlage bei der Entwicklung von ART waren Erkenntnisse aus der Neurophysiologie sowie der Hirn- und Emotionsforschung. „Wenn man so will, sind die Kompositionen so etwas wie körpereigene Soundfelder. Bestimmte Akkorde und Klangfolgen reduzieren Stress, indem sie ein Gefühl von Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Beruhigung initiieren. Grundton ist dabei 432 Hertz, was in der Klangforschung als natürliche Grundstimmung ausgemacht wird. Die Effektivität der App ergibt sich aus der Verbindung von Musik und aktiven Techniken der Mediation“, sagt Dirk Reichardt. In einer Pilotstudie, die nach Fertigstellung der Kompositionen durchgeführt wurde, ist die stark verbesserte psychische Befindlichkeit der Teilnehmer durch die Musik-Meditation detailliert beschrieben.



Die Nutzer der ART-App können sich von einem Audio-Guide anleiten lassen oder selbstständig die verschiedenen Stufen der regelmäßigen Meditationsübungen kennen lernen. Zusätzlich erhalten sie medizinische Hintergrundinformationen zu den Themenkomplexen „Stress bewältigen“, „Ängste reduzieren“, „Schlaf verbessern“ und „Erschöpfung überwinden“. Die Nutzung der App ist mit allen Funktionen sieben Tage lang kostenlos nutzbar. Nach der Testphase können Interessierte dann eine Abovariante wählen.



Für Therapeuten, Ärzte und Heilpraktiker wird aktuell eine Version entwickelt, die sich in der Behandlung mit dem Patienten einsetzen lässt. Dadurch können Anweisungen des individuell gewählten Arztes oder Coaches berücksichtigt und via App in den Alltag des Betroffenen eingebunden werden.



Der Ursprung des therapeutischen Ansatzes der App beruht auf persönlichen Erlebnissen: Als Folge jahrelanger Arbeit im Bereich der Filmmusik und andauernden beruflichen Stresssituationen erkrankte Dirk Reichardt 2016 schwerwiegend. Nach mehreren erfolglosen Behandlungsversuchen wurde er Patient von Dr. Roya Schwarz. Mit einem integrativ therapeutischen Ansatz konnte die Ärztin, die nach ihrer Promotion am Universitätsklinikum Eppendorf systematisch ihr Behandlungsspektrum um Techniken asiatischer Heilkunst erweiterte, die gesundheitliche Situation Reichardts verbessern. Im Anschluss an die erfolgreiche Behandlung setzte sich der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Musiker gemeinsam mit Dr. Schwarz intensiv mit Studien und Theorien zur Klangtherapie auseinander. Als Resultat entwickelten sie schließlich die ART-Klangwelten zur therapeutischen Unterstützung.



Mehr Informationen zur Audio Resonance Therapy finden Sie unter www.audio-resonance.com

(lifePR) (