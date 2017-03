"Pur, elegant und voller Technik": Land Rover-Film dokumentiert die Entstehung des neuen Range Rover Velar

.



- In 15 Filmminuten wird erklärt, wie das vierte Range Rover-Modell die nächste Revolution des SUV-Designs einläutet

- Der Geist der Innovation beherrscht den Range Rover, seit er 1970 die Klasse der luxuriösen Geländewagen begründete

- Britischer Schauspielstar Damian Lewis erzählt die Velar-Geschichte

- Regie führt der preisgekrönte Dokumentarfilmer Ben Lawrie

Die Entstehung des neuen Range Rover Velar ist eine Geschichte für sich – und Stoff für einen Film, den Land Rover jetzt veröffentlicht hat. Unter dem Titel „Pur, elegant und voller Technik" erzählt der britische Schauspielstar Damian Lewis, wie das neue Midsize-SUV, sein modernes Design und seine innovativen Technologien entstanden – und welche Rolle das Konzept des Reduktionismus bei der Entwicklung des Velar spielte. Regie in dem 15-minütigen Streifen führt der preisgekrönte Dokumentarfilmer Ben Lawrie, abrufbar ist der Land Rover-Film auf dem Land Rover Deutschland YouTube- Kanal.



Als Erste kamen die Gäste der Velar-Weltpremiere in den filmischen Genuss: Die VIPs, Prominenten und Besucher der Modellvorstellung im Londoner Design Museum am Mittwochabend erlebten die Uraufführung des neuen 15-Minuten-Films. Darin schildern verschiedene Verantwortliche aus dem Haus Jaguar Land Rover, welche Herausforderung es bedeutete, den neuen Range Rover Velar auf die Räder zu stellen. Denn für den britischen SUV-Neuling galt die Prämisse „Weniger ist mehr": Statt durch Komplexität zeichnet sich der Velar durch pures, elegantes Design aus – und durch echte Qualität.



Zu Wort kommen Designer, Ingenieure, Programmierer, Techniker und Tonmodelleure. Sie waren alle in ihrem jeweiligen Bereich daran beteiligt, dass der neue Range Rover Velar ein Musterbeispiel für Innovation darstellt, geprägt von höchster Handwerkskunst und unbedingter Liebe zum Detail.



Neben den Land Rover-Mitarbeitern kommt in dem Film ein echter Leinwandstar zu Wort. Die Kommentare und Erklärungen spricht der britische Schauspieler Damian Lewis, der für seine Hauptrolle in der Serie „Homeland" einen „Emmy" und einen „Golden Globe" erhielt. Einem breiten Publikum wurde Lewis außerdem durch seine Rollen in den Serien „Band of Brothers" und „Billions" sowie durch zahlreiche Filmauftritte bekannt.



Auch der Platz hinter der Kamera war bei der Velar-Produktion „Pur, elegant und voller Technik" prominent besetzt. Als Regisseur konnte Land Rover Ben Lawrie gewinnen: Er hat mit seinen Dokumentarfilmen zu Themen wie Wissenschaft, Geschichte und Abenteuer bereits zahlreiche Preise gewonnen. Ben Lawrie arbeitet häufig für die britische BBC, aber auch für US-amerikanische Sender oder unabhängige Produktionen.



Nach dem Film zur Weltpremiere steht der neue Range Rover Velar in Kürze nochmals im Scheinwerferlicht. Land Rover lässt eine 45-Minuten-Dokumentation über die Entwicklung des neuen Modells produzieren, die sich noch eingehender den Themen Design und moderne Technologien widmet. Verantwortlich für den im Sommer erscheinenden Film wird das gleiche Produktionsteam sein.



* Verbrauchswerte Range Rover Velar



Range Rover Velar Ingenium D180 mit 132 kW/180 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 6,2 – außerorts 4,9 – kombiniert 5,4; CO2-Emissionen 142 g/km)



Range Rover Velar Ingenium D240 mit 177 kW/240 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 7,2 – außerorts 5,1 – kombiniert 5,8; CO2-Emissionen 154 g/km)



Range Rover Velar D300 mit 221 kW/300 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 7,4 – außerorts 5,8 – kombiniert 6,4; CO2-Emissionen 167 g/km)



Range Rover Velar Ingenium P250 mit 184 kW/250 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 9,1 – außerorts 6,7 – kombiniert 7,6; CO2-Emissionen 173 g/km)



Range Rover Velar P380 mit 280 kW/380 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 12,7 – außerorts 7,5 – kombiniert 9,4; CO2-Emissionen 214 g/km)



Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover inklusive Supercharged-Modelle:



Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: Range Rover Sport SVR 5.0l V8 Supercharged Benziner: 12,8 – Range Rover Evoque eD4 Coupé: 4,2 l/100 km



CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 299 – 109 g/km



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar- und Land Rover-Vertragspartnern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Land Rover entwickelt und produziert seit 1948 4x4-Fahrzeuge, die sich weltweit mit ihrer Geländetauglichkeit und ihrer großen Bandbreite an Fähigkeiten einen unverwechselbaren Namen gemacht haben. Die Modellpalette umfasst derzeit die fünf Baureihen Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport und Range Rover. Rund 80 Prozent der Produktion gehen in den Export in mehr als 170 Länder.







