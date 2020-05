Pressemitteilung BoxID: 797946 (Internationaler Verband der Immobilienberufe FIABCI / Deutsche Delegation)

FIABCI Deutschland: Raus aus der Stadt - Nachfrage nach Wohneigentum im Umland steigt durch Corona-Pandemie

Speckgürtel gewinnt durch mehr Homeoffice auch nach der Krise

Nach Angaben von FIABCI Deutschland, dem Dachverband immobilienwirtschaftlicher Berufe, ist durch den Lockdown und die damit einhergehenden Homeoffice-Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Wochen ein deutlicher Nachfrageanstieg nach Wohneigentum im Umland von Metropolen zu verzeichnen.



Michael Heming, Präsident FIABCI Deutschland: „Die Menschen haben sehr viel Zeit zu Hause verbracht und spüren damit deutlich, wie sie in Zukunft wohnen möchten. Dabei merken viele, was ihnen in der Stadt fehlt, nämlich die Luft zum Atmen und der persönliche Freiraum auch draußen. Die Folge ist, dass wir ein steigendes Interesse nach Häusern auf dem Land feststellen.“



Nachfrager sind dabei besonders die gut situierten Altersgruppen zwischen 30 und 50 Jahre, die in den letzten Jahren die Stadt als attraktive Standortwahl bevorzugt haben.



„Das hat sich durch Covid-19 in Teilen verändert. Denn klar ist bereits jetzt, dass es mehr Homeoffice auch nach der Krise geben wird, so dass die Nähe zum Arbeitsplatz in der Stadt nicht das einzig ausschlaggebende Moment für den persönlichen Lebensmittelpunkt sein wird. Damit gewinnen die Speckgürtel“, so Heming abschließend.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (