2020 ist in jeder Hinsicht ein spezielles Jahr. Die Corona Pandemie, von der auch stark die Kreativ- und Filmbranche betroffen ist, stellt uns alle vor große Herausforderungen. Eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten und begrenzte Sitzplätze im Kino sind nur einige Auswirkungen. Die 54. Internationalen Hofer Filmtage 2020 haben es sich daher zum Ziel gesetzt, das beste Festival zu gestalten, welches unter diesen Bedingungen möglich ist: HoF goes Double Feature!



Die 54. Internationalen Hofer Filmtage 2020 werden als duales Modell stattfinden. Das bedeutet, es wird zwei Festivalkomponenten geben: Präsenzvorführungen im Kino nach entsprechend geltenden Hygiene-Vorschriften sowie eine Erweiterung des Festivalerlebnisses mit Filmen auf Abruf über eine On Demand-Plattform, und das bis zum 01. 11.2020.



Weitere Veranstaltungen wie HoF PLUS werden als interaktives Onlineformat stattfinden, ebenso der, im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gestartete, HoF 7 Minuten Pitch für Newcomer, die ihre Exposés einer Runde von Fachleuten vorstellen.



Außerdem freuen wir uns, neben den oben bereits genannten Kinos Central und Scala in diesem Jahr mit zwei zusätzliche Spielstätten für die Filmpräsentation aufwarten zu können: dem großen Saal der Bürgergesellschaft und dem Festsaal der Freiheitshalle.



Der Ticketverkauf für die Kinovorführungen vor Ort findet dieses Jahr exklusiv online statt - zum Preis von 7,- € je Film!



Neben den Kinovorführungen in Hof haben Sie auch die Möglichkeit, sich das Kinoerlebnis nach Hause zu holen - mit HoF On Demand. Hier können Sie alle Festivalfilme (auf Deutschland begrenzt mit Geoblocking) online abrufen und das Festival-Filmgeschehen mitverfolgen.



Die Ticketpreise der On-Demand Plattform gestalten sich wie folgt:

• pro Film 6,- €

• 5er Ticket 25,- €

• 10er Ticket 45,- €

• Kurzfilm-Ticket 15,- €



Trotz der geänderten Umstände werden bei den Internationalen Hofer Filmtagen dank unserer treuen Preisstifterinnen und Preisstiftern auch dieses Jahr alle Preise vergeben:

• der Filmpreis der Stadt Hof

• der Förderpreis Neues Deutsches Kino ‚Bester Film‘

• der VGF Preis als höchstdotierter Preis für Nachwuchsproduzenten in Deutschland

• der Hofer Goldpreis ‚Beste Regie‘ als höchstdotierter Nachwuchs-Regie-Preis in Deutschland

• der Granit - Hofer Dokumentarfilmpreis

• der Bild-Kunst Förderpreis



Wir freuen uns sehr, Sie auch unter diesen geänderten Umständen vom 20. - 25. Oktober 2020 willkommen zu heißen - sei es nun auf digitalem Wege oder wie gewohnt vor Ort im oberfränkischen Hof!



Fachbesucher und Presse können sich ab sofort für die 54. Internationalen Hofer Filmtage akkreditieren!

Um das Akkreditierungsverfahren so übersichtlich und einfach wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie Ihre Anmeldung über folgenden Link vorzunehmen:



https://vp.eventival.com/hof/54hoferfilmtage/accreditation

