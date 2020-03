Pressemitteilung BoxID: 789396 (Innovation Norway)

Zwei "Leading Culture Destinations of the Year"-Awards nach Norwegen

Zwei norwegische Kunst- und Kulturdestinationen haben am 4. März die renommierten LCD Berlin Awards gewonnen. Die The Twist-Galerie im Kistefos Museum und Skulpturenpark wurde als “Leading Culture Destinations of the Year for Best Architecture” ausgezeichnet. Die Kunsttriennale Bergen Assembly erhielt den „Avis Travellers’ Award for Best Cultural Festival“. In ihrer sechsten Ausgabe würdigten die LCD Awards die besten etablierten und aufstrebenden Kulturdestinationen der Welt und hoben ihren außergewöhnlichen Beitrag zum kulturellen Leben hervor. Katrine Mosfjeld, Direktorin für digitales Marketing bei Visit Norway, zu den norwegischen Gewinnern: „Herzlichen Glückwunsch an Kistefos und an Bergen Assembly zu dieser Leistung, die dazu beiträgt, Norwegen als internationales Kulturziel bekannt zu machen."



Die Galerie The Twist setzte sich gegen die starke Konkurrenz des Nationalmuseums von Katar in Doha und des Museums V&A Dundee in Schottland durch. The Twist gehört zum Kistefos Museum in Jevnaker nahe Oslo und ist Galerie, Brücke und Skulptur in einem. Das 1.000 Quadratmeter große Gebäude wurde von den dänischen Stararchitekten BIG - Bjarke Ingels Group entworfen und dreht sich in einer skulpturalen Form über 60 Meter über den Fluss Randselva.



Die Kunsttriennale Bergen Assembly setze sich gegen das Desert X im kalifornischen Coachella Valley und das Lofoten International Art Festival 2019 auf den Lofoten/Norwegen durch. Die Bergen Assembly findet alle drei Jahre im westnorwegischen Bergen statt und bietet ein mehrjähriges Modell für künstlerische Produktionen, die sich um öffentliche Formate herum strukturieren. Die nächste Ausgabe wird im Jahr 2022 erwartet.



Die Gewinner der LCD Berlin Awards wurden am 4. März im Rahmen einer Preisverleihung in Berlin während des LCD Berlin (4.-5. März) bekannt gegeben.



Weitere Informationen zu den Leading Culture Destinations Awards sowie hochauflösende Bilder und Videoinhalte:

​Homepage der LCD Berlin Awards: www.LCDBerlin.com

​Pressebereich der LCD Berlin Awards: https://lcdberlin.com/press/

​​Pressematerial der LCD Berlin Awards: http://bit.ly/LCDBerlin



Über Kistefos und The Twist:

​Kistefos-Museum ist ein einzigartiges kulturelles Ziel in Norwegen. Zum Museum gehören das charakteristische Galeriegebäude The Twist, einer der wichtigsten Skulpturenparks Europas, wechselnde Ausstellungen und eine lange Industriegeschichte. Der Skulpturenpark umfasst 46 Statuen namhafter zeitgenössischer Künstler:innen, darunter Yayoi Kusama, Fernando Botero, Claes Oldenburg, Tony Cragg, Olafur Eliasson und Anish Kapoor. Jedes Jahr zeigt Kistefos in seinen beiden Galerien The Twist und Nybruket neue Ausstellungen. The Twist ist gleichzeitig eine Galerie, eine Brücke und eine Skulptur. Das Gebäude wurde für sein spektakuläres Design mehrfach ausgezeichnet und nominiert. Kistefos wurde auf dem Gelände einer alten Wollzellstofffabrik gebaut, und seine Industriegeschichte ist im Park noch präsent.



Über Bergen Assembly:

​Bergen Assembly ist ein mehrjähriges Modell für künstlerische Produktion und Forschung, das sich an öffentlichen Formaten orientiert, die alle drei Jahre in der Stadt Bergen stattfinden. Das flexible Modell der Bergen Assembly wird für jede Ausgabe neu erfunden und reagiert insbesondere auf die Notwendigkeit "alternativer Zeitlichkeiten" der Kunstproduktion und -erfahrung in einer übersättigten Informationskultur. Die nächste Ausgabe ist für 2022 geplant, die Vorbereitungen sind schon im Gange und werden im Laufe der Zeit immer sichtbarer werden.

