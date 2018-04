Deutschland Test und Focus-Money: Impuls Soziales Management gehört zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben

Die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ – durchgeführt von Deutschland Test und dem Wirtschaftsmagazin Focus-Money * – hat die Unternehmensgruppe Impuls Soziales Management als einen der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands ausgezeichnet. In der Branche Sozial- und Gesundheitswesen landete der Full-Service-Dienstleister zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den vorderen Rängen.

Neben einer Gewichtung nach u. a. strukturellen Daten, Ausbildungserfolg und Zusatzangeboten wurden verschiedene Themenblöcke gebildet: Mentorensystem, Entlohnung und Übernahmequote der Auszubildenden etc.

Anhand von Fragebögen, die an die 20 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen gesandt wurden, fand nach den oben genannten Kriterien die Auswertung statt.



Der demografische Wandel schläft nicht und ist bereits im Beruf angekommen. Auch Impuls Soziales Management befindet sich im Wettbewerb um die talentiertesten Köpfe, die es zu bekommen und zu halten gilt.



„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder auf ihrem Weg zu selbstständigen, selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen zu begleiten. Das trifft auch auf junge Erwachsene zu, denen wir mit einer Ausbildung bei uns die Chance geben, mit uns zu wachsen und ihren eigenen Weg zu finden“, so Alfons Scheitz, Hauptgeschäftsführer und Inhaber von Impuls Soziales Management.



Wer hier eine Ausbildung als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement ablegt, hat die Möglichkeit, die verschiedenen Abteilungen zu durchlaufen: Empfang, Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalabteilung, Marketing und Vertrieb. Außerdem ist das Hospitieren in den eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen fester Bestandteil der Ausbildung.



„Zum einen möchten wir die bunte Realität abbilden, indem wir unsere Auszubildenden möglichst gemischt nach Alter, Geschlecht und Kultur auswählen. Ebenso bieten wir ihnen durch die Vielseitigkeit der zu absolvierenden Bereiche eine bewusste Unterstützung, die eigenen Begabungen zu festigen“, so Scheitz.



Um sich auch weiter gegenüber potenziellen Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber darzustellen, setzt das Unternehmen verstärkt auf das Instrument des Employer Branding.



Impuls Soziales Management GmbH & Co. KG

Impuls Soziales Management ist ein bundesweit tätiger Träger von derzeit 35 betrieblichen und öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen. Als Dienstleister steht Impuls Unternehmen und Kommunen seit fast 25 Jahren beratend beim Aufbau und bei der Optimierung von Kitas zur Seite. Zu den Kunden zählen Großkonzerne wie die Daimler AG, die Volkswagen AG und RWE ebenso wie mittelständische Unternehmen. Knapp 850 Mitarbeiter sind für Impuls im Einsatz, davon mehr als 35 in der Zentrale in Kassel. Weitere Informationen unter www.e-impuls.de

