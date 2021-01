Ikos Andalusia, das im April an der Costa del Sol eröffnet, bietet nicht nur All-inclusive-Urlaub auf Fünf-Sterne-Niveau, sondern auch ein einmaliges Erlebnis für Fußballfans: In Kooperation mit Football Escapes haben die Gäste im neuesten Resort der Ikos-Gruppe die Möglichkeit, ein exklusives Fußballtraining für ihre Kinder mit Premier League Ambassadors und UEFA-lizensierten Trainern zu buchen.



Zur Eröffnung des Ikos Andalusia sind während der Oster- und Sommerferiensaison 2021 drei Fußballprofis vor Ort an der Costa del Sol: Robbie Keane, ehemaliger Premier-League-Stürmer bei Tottenham Hotspur und zehn Jahre lang Kapitän der irischen Fußballnationalmannschaft, Bobby Zamora, ehemaliger Premier-League-Stürmer bei West Ham United und Fulham FC, der auch England auf der internationalen Bühne vertrat, und Freestyle-Fußballstar Billy Wingrove. Kinder und Teenager, die sich für das Profitraining anmelden, lernen nicht nur von den Besten, sondern erhalten außerdem ein komplettes Football Escapes Kit sowie ein Zertifikat und eine Medaille.



Ikos Andalusia und Football Escapes - die Termine



Zwischen dem 12. und 16. April 2021 trainiert Premier League-Botschafter Robbie Keane mit den jungen Gästen im Ikos Andalusia. Zwischen dem 26. und 30. Juli 2021 sind Bobby Zamora und Fußball-Freestyler Billy Wingrove für einen weiteren spannenden Kurs vor Ort. Die Trainings finden montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr statt. Um die Eröffnung des Resorts und den Start der Kooperation mit Football Escapes zu feiern, bietet Ikos Resorts zudem für alle Buchungen im Ikos Andalusia in Verbindung mit einem Profitraining noch bis zum 31. Januar 2021 einen Preisvorteil von 30 Prozent an.



Sicherer Urlaub im Ikos Andalusia mit dem Infinite Care Protocol™



Die Fußballtraining-Sessions finden in der atemberaubenden Umgebung des neuen Ikos Andalusia statt, wo das zertifizierte Infinite Care Protocol™ für einen rundum entspannten und sorgenfreien Urlaub sorgt. Das in 2020 neu konzipierte Infinite Care Protocol™ umfasst strenge Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, inklusive Covid-19-Tests für Mitarbeiter und Gäste. Ikos Resorts gewährleistet vor Ort rund um die Uhr medizinische Unterstützung und bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für kontaktlose Services an. Durch dieses speziell entwickelte Sicherheits- und Hygienekonzept schafft die Hotelgruppe eine sichere Umgebung für Gäste, ohne dabei das Urlaubserlebnis zu beeinträchtigen. Die Saison 2020 konnte Ikos ohne einen einzigen Covid-19-Fall beenden und verspricht somit auch einen bedenkenlosen Aufenthalt im Ikos Andalusia.



Das Resort liegt in unmittelbarer Nähe der beiden pulsierenden Städte Marbella und Estepona und bringt eine neue Welt des Luxus und der mediterranen Gastfreundschaft an Spaniens schillernde Südküste. Am ruhigen Strand Playa de Guadalmansa gelegen, bietet es die ideale Kulisse für einen unvergesslichen und entspannten Aufenthalt an der Costa del Sol. Wie alle Häuser von Ikos, der weltweiten Nr.1 der Luxus-All-Inclusive-Resorts, erfindet auch das Ikos Andalusia All-inclusive-Strandurlaub im Mittelmeerraum neu – die Verbindung von Fünf-Sterne-Service und der Leichtigkeit und dem Komfort von Luxus-All-inclusive.



Mit dem Local Discovery Service kommen die Gäste zudem in den Genuss einer Dine Out Experience, bei dem sie in lokalen Restaurants essen können, eines MINI Drive Adventures, um die Gegend zu erkunden, sowie eines kostenlosen Green-Fee-Pass für einen Tag Golf sowie Eintrittskarten für die besten Museen in Málaga – alles im Rahmen des All-inclusive-Aufenthalts.

