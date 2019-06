Pressemitteilung BoxID: 755417 (HYUNDAI Motor Deutschland GmbH)

Überarbeiteter Hyundai Ioniq Elektro startet ab 34.900 Euro

.





Reichweite des Ioniq Elektro steigt um 36 Prozent auf 294 km (WLTP)

Größere Batterie und mehr Leistung für mehr Fahrfreude

Neues Design, mehr Sicherheit und Komfort, neues Telematiksystem Blue Link®





Hyundai Motor hat seinen innovativen und umweltfreundlichen Ioniq überarbeitet. Besonders stark profitieren davon die Kunden des rein elektrischen Hyundai Ioniq Elektro: mehr Leistung, eine größere Hochleistungsbatterie, eine verbesserte Reichweite – kurz: mehr Fahrfreude. Und das zu fairen Preisen ab 34.900 Euro.



Mehr Reichweite, mehr Fahrfreude



Satte 38 kWh statt der bisherigen 28 kWh leistet die Lithium-Polymer-Batterie des rein elektrischen Hyundai Ioniq Elektro (das Facelift des Hyundai Ioniq Elektro wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation erfolgt im Rahmen der Markteinführung. Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert für das Vor-Facelift-Modell des Hyundai Ioniq Elektro nach NEFZ Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 11,5; Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 0,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0) Dadurch wächst die Ziel-Reichweite des Ioniq Elektro um 36 Prozent auf einen Zielwert von bis zu 294 Kilometer (nach WLTP-Bewertung/378 km nach NEFZ). In Kombination mit dem von 88 kW (120 PS) auf 100 kW (136 PS) erstarkten Elektromotor und dem kräftigen Drehmoment von 295 Nm verspricht der Hyundai Ioniq Elektro noch mehr Fahrfreude. Für schnelle Ladezeiten sorgt der serienmäßig verbaute On-Board-Lader mit 7,2 kW.



Verbesserte Fahrfunktionen



Der überarbeitete Hyundai Ioniq Elektro nutzt die 1-Paddel-Fahrfunktion, die Hyundai bereits im Elektro-SUV Kona eingeführt hat. Mit ihr kann der Fahrer das Fahrzeug anhalten ohne die Fußbremse zu nutzen, indem er einfach das linke Paddel am Lenkrad festhält. Es verfügt auch über das Smart-Regenerative-Braking-System, das die regenerative Bremsstufe abhängig von der Straßenneigung und der Fahrsituation des vorausfahrenden Fahrzeugs beim Ausrollen automatisch steuert. Zusätzlich zu den Fahrmodi Eco, Komfort und Sport verfügt der überabeitete Hyundai Ioniq Elektro über Eco+. In diesem Modus kann der Fahrer den Energieverbrauch nochmals reduzieren und dadurch in unvorhersehbaren Notsituationen die Reichweite etwas verlängern.



Geändertes Design, mehr Funktionen



Deutlich zu erkennen ist der Hyundai Ioniq Elektro Modelljahrgang 2020 an dem markanteren Muster auf dem geschlossenen Kühlergrill, dem adaptierten Design des vorderen Stoßfängers, den neugestalteten LED-Tagfahrlichtern sowie den optionalen LED-Scheinwerfern und –Rücklichtern. Umgestaltete 16-Zoll-Leichtmetallräder runden den dynamischeren Auftritt des Hyundai Ioniq Elektro ab.



Einzigartig in seiner Klasse ist das optionale Audio-Video-Navigationssystem des Ioniq Elektro, das eine Vielzahl von nützlichen Informationen auf seinem geteilten 10,25-Zoll-Touchscreen zeigt. Der Fahrer kann Widgets und Symbole des Bildschirmes seinen individuellen Wünschen anpassen. Selbstverständlich bietet es Spracherkennung sowie die beiden Smartphone-Anbindungen Android Auto und Apple CarPlay.



Neu an Bord des Ioniq Elektro ist das vernetzte Konnektivitätssystem Hyundai Blue Link. Damit können Besitzer des Hyundai Ioniq Elektro beispielsweise den Ladestatus ihrer Batterie per Smartphone-App abfragen, um zu wissen, ob sie das Fahrzeug aufladen müssen. Dank BlueLink® kann der Nutzer den Ladevorgang aus der Ferne planen und fernsteuern.



BlueLink® beinhaltet auch eCall, den automatischen Notruf, der sich aktiviert, wenn zum Beispiel Airbags ausgelöst werden oder die Ruftaste über dem Rückspiegel gedrückt wird. Relevante Informationen (Unfallzeitpunkt, Fahrtrichtung, Sensor- und Airbag-Daten) werden ohne Zutun des Fahrers an die Notrufzentrale gesendet.



Prämie für E-Autos verlängert



Um noch mehr Menschen zum Kauf eines Elektroautos anzuregen, hat die Bundesregierung den Umweltbonus zur Förderung der Elektromobilität verlängert. Ursprünglich sollte die Fördermaßnahme Ende Juni 2019 auslaufen. Doch nun können Käufer eines Hyundai Ioniq Elektro noch bis voraussichtlich Ende 2020 4.000 Euro Förderung beantragen. 2.000 Euro werden dabei von der Bundesregierung subventioniert, die andere Hälfte übernimmt Hyundai.



Vorbildlich und innovativ: das erweiterte Sicherheitspaket SmartSense



Für den Ioniq Elektro hat Hyundai das bekannte SmartSense-Technologiepaket um zusätzliche Funktionen erweitert. Die aktiven Fahrerassistenzsysteme erkennen neben querenden Fußgängern auch Radfahrer und leiten im Fall einer drohenden Kollision selbstständig eine Notbremsung ein. Sie halten auch im Stautempo Abstand zum Vordermann und beschleunigen den Ioniq Elektro, wenn der Vordermann nach einem Stopp wieder Gas gibt. Die intelligente Verkehrsschilderkennung gleicht Echtzeitbilder der Frontkamera mit den Navigationsdaten ab und der aktive Spurhalteassistent hält Wagen stets in der Mitte der Fahrspur.



Der Hyundai Ioniq Elektro kommt ab September 2019 zu den Händlern.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Der Ioniq Elektro wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation erfolgt im Rahmen der Markteinführung. Nachfolgend die Verbrauchsangaben des Vor-Facelift-Modells nach NEFZ ermittelt: Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert für den Hyundai Ioniq Elektro: 11,5; Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 0,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+.



Kraftstoffverbrauch in kWh/100 km kombiniert für den Hyundai Kona Elektro: 15,4-15,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+. Die angegebenen Verbrauchs-und CO2-Emissionswerte für den Hyundai Kona wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

