Hyundai Familientage im LEGOLAND® Deutschland finden statt



Freier Eintritt für Hyundai Fahrer am 26. oder 27. September 2020

Online-Registrierung für Kartenkontingent ab sofort möglich

Hyundai und LEGOLAND® feiern 10 Jahre Partnerschaft





Die beliebten Hyundai LEGOLAND® Familientage finden auch 2020 statt – allerdings angepasst an die durch die Corona-Pandemie bedingten Hygiene- und Desinfektionsvorgaben und damit unter etwas anderen Voraussetzungen als in den letzten Jahren. Am 26. oder 27. September 2020 bekommen Hyundai Fahrer mit bis zu drei Begleitpersonen freien Eintritt in das LEGOLAND Deutschland Resort im bayerischen Günzburg. Die Tickets können ab 11. August 2020, 14 Uhr und ausschließlich online über www.hyundai.de/familientag reserviert werden. Das limitierte Kontingent wird nach Eingang der Reservierungen vergeben. Aufgrund der Corona-Auflagen werden die auf einen konkreten Tag datierten Freikarten in diesem Jahr einmalig vorab per E-Mail versendet. Auf der Website sind die genauen Abläufe und Voraussetzungen für eine Anmeldung erklärt.



Die Hyundai LEGOLAND Familientage erfreuen sich großer Beliebtheit: In den letzten Jahren nutzten bis zu 5.000 Hyundai Fahrer mit Familie oder Freunden das Angebot.



Langjährige Zusammenarbeit



Hyundai Deutschland und LEGOLAND Deutschland blicken bereits auf zehn Jahre erfolgreiche Partnerschaft zurück und haben dabei die Bedürfnisse von Familien stets im Blick. Das Jubiläum wird auch an den Familientagen im Freizeitpark gefeiert: Im Rahmen einer Schnitzeljagd können die Besucher an spannenden Stationen die aktuellen Hyundai Modelle kennenlernen. Hyundai ist der einzige Hersteller, der alle alternativen Antriebe in Serie anbietet. Das spiegelt sich auch im ausgestellten Fuhrpark wider. Neben den Elektrofahrzeugen Hyundai Kona Elektro, Ioniq Elektro (Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 13,8; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0), Ioniq Plug-in-Hybrid (Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 1,1; Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 10,3; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 26) und Ioniq Hybrid (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 4,5; kombiniert 4,2; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 97) wird auch das Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Nexo (Kraftstoffverbrauch/Wasserstoff in kg H2/100 km: innerorts 0,77; außerorts 0,89; kombiniert: 0,84. CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0) präsentiert. Hyundai i10, i20, i30, Kona und Tucson runden die ausgestellte Palette ab.



Seit Beginn der Zusammenarbeit gibt es auch die Hyundai LEGOLAND Fahrschule. Hier können schon die Kleinsten das Thema Elektromobilität spielerisch erleben. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren dürfen auf Elektro-Flitzern ihren ersten eigenen Führerschein machen. Kinder von drei bis sechs Jahren können nebenan in der Hyundai LEGOLAND Junior Fahrschule erste Fahrpraxis sammeln. Echte Fans freuen sich besonders über die speziellen LEGO Sammelsteine. Die ganze Familie kann sich im MINILAND auf die Suche nach dem detailgetreuen LEGO Modell des europaweit ersten Hyundai Flagship Stores machen. Das Original steht in Frankfurt am Main.



Über das LEGOLAND Deutschland Resort 2020



Das LEGOLAND Deutschland startete zwei Monate nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin mit einem weitreichenden Sicherheits- und Hygienekonzept in die neue Saison. Für den Familienfreizeitpark sowie das LEGOLAND Feriendorf mit seinen Hotels und Restaurants gelten aufgrund der aktuellen Situation begrenzte Besucherkapazitäten. Der Park im bayerischen Günzburg bietet mit über 60 Attraktionen und tausenden Modellen aus mehr als 55 Millionen LEGO® Steinen ein einmaliges Erlebnis, besonders für Familien mit Kindern – auf Wunsch auch mit Übernachtung. Das Resort ist ein Paradies für junge Schatzsucherinnen, Piraten, Entdeckerinnen, Ritter und mutige Achterbahnfahrer. Herzstück des Parks ist das MINILAND. Mit viel Liebe zum Detail sind hier Städte und Landschaften aus LEGO im Miniaturformat nachgebaut. Woher der Baustoff für LEGOLAND kommt, erfahren die Besucher in der LEGO Fabrik.

