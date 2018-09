Filmreif: Hyundai Händler laden zur großen Premierenfeier

12.09.18



Unter dem Motto „Und Action!“ stehen Tucson, Santa Fe und i20 im Rampenlicht

Handel setzt zum Herbstfest vom 21.-23. September neue Hyundai Modelle in Szene

Probefahrten und mehr mit den Stars der Hyundai Modellfamilie





Mit einem Feuerwerk an Premieren laden die Hyundai Vertriebspartner zum diesjährigen Herbstfest ein. Unter dem Motto „Und Action!“ öffnen die teilnehmenden Händler vom



21. bis 23. September ihre Kulissen und setzen die Modellpalette wie bei einer Filmpremiere in Szene. Besucher der Premierenfeier dürfen sich auf exklusive Probefahrten, attraktive Angebote und ein vielseitiges Rahmenprogramm rund um die neuen Stars der Hyundai Palette freuen.



Neben den attraktiven All-in-Leasing-Angeboten und der bewährten 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung steht auch die neueste Motorentechnologie im Mittelpunkt der Information durch die Vertragshändler.



Im Rampenlicht stehen die erst im Sommer auf der Bühne erschienenen SUVs Santa Fe und Tucson sowie der Kleinwagen i20 in seiner jüngsten Modellgeneration. Der neue Santa Fe der vierten Generation ist mit seinen gewachsenen Abmessungen das neue Flaggschiff der Hyundai-Palette. Neben dem hochwertigen Interieur mit First-Class-Ambiente bietet der Santa Fe eine Vielzahl an neuen Assistenzsystemen und schützt seine Insassen wie kein anderes Hyundai Modell zuvor. Zu den Highlights gehören hierbei der Ausstiegsassistent, der beim Öffnen der Türen vor sich von hinten nähernden Fahrzeugen warnt und die Tür verriegelt hält, sowie der weltweit erste Insassenalarm, der den Fahrer beim Verlassen an eventuell zurückgelassene Menschen oder Tiere im Fahrzeug erinnert. Technischer Fortschritt, saubere und effiziente Antriebskonzepte sowie zahlreiche Assistenzsysteme bergen somit das Potential für einen künftigen Top-Star in sich.



Hyundai bietet junges und attraktives SUV Line-up



Verbessert und noch attraktiver kommt auch der Tucson zur Premierenfeier. Das Kompaktklasse SUV zeigt sich nicht nur mit modifizierter Optik und neuem 1.6 CRDi Selbstzünder-Aggregat, sondern fährt mit der 48-Volt-Mildhybridtechnik sauber wie noch nie. Für beide SUVs wird außerdem ein attraktives Privat-Leasing „All In“ angeboten, über das sich die Kunden ebenso beim Herbstfest informieren können. Zusammen mit dem im vorigen Jahr eingeführten Lifestyle-SUV Kona bietet Hyundai seinen Kunden ein junges und attraktives SUV Line-up an.



Premiere feiert auch der erfolgreiche Kleinwagen i20. Er tritt noch eigenständiger im Erscheinungsbild auf und legt zudem technisch weiter zu. So kommen beim i20 nun zusätzliche Assistenzsysteme von Hyundai SmartSense zum Einsatz. Erstmals übernimmt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) auf Wunsch die Schaltarbeit.



Wer ein Auge auf einen der Serienstars der Marke wie den Cityflitzer i10, den wahlweise mit drei alternativen Antrieben erhältlichen Ioniq oder den eleganten i30 Fastback geworfen hat, wird im Handel ebenfalls mit ausführlichen Informationen und Probefahrten begrüßt. Natürlich wird auch die sechste Ausstattungslinie des i30 Fünftürers präsentiert, die neue N-Line. Das Dynamikpaket übernimmt die optischen Gene des Hochleistungsfahrzeugs i30 N (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 10,7-10,6 außerorts 6,1-5,9, kombiniert 7,8-7,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 178-176; CO2-Emissionsklasse: E) und sorgt mit seinen Fahrwerksanpassungen und den sportlichen Designelementen für mehr Agilität und Fahrfreude.



Kunden können bei Hyundai aber auch auf die umweltfreundliche Modellflotte vertrauen: Denn Hyundai, aktuell der einzige Hersteller, der alle alternativen Antriebe in Serie anbietet, hat bereits jetzt alle Triebwerke auf die neue Abgasnorm Euro 6d-Temp umgestellt und erfüllt die gesetzliche Pflicht damit ein Jahr früher. Damit nimmt die Marke in Sachen Umwelt eine Vorreiterrolle ein. Neue Modelle werden anhand des neuen Prüfzyklus WLTP homologiert. Die Werte dieser Abgasmessung stellen ein alltagsnäheres Fahrprofil dar. Damit bekommt der Käufer eine genauere Vorstellung davon, welchen Verbrauch und welche Emissionen das Fahrzeug haben kann.



Die Kommunikation zu den aktuellen Modellen wird ab 15. September durch eine reichweitenstarke Kampagne in TV und Kino sowie durch die Verteilung von über 17 Millionen individualisierten Händlerzeitungen an deutsche Haushalte unterstützt.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch für den Hyundai Santa Fe in l/100 km: innerorts 13,3-6,4, außerorts 7,1-5,1, kombiniert 9,3-5,6; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 215-147; CO2-Effizienzklasse: F-B



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Tucson: innerorts: 9,8-5,0; außerorts: 6,8-4,8; kombiniert: 7,9-4,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 180-129; CO2-Effizienzklasse: D-A



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i20: innerorts 7,2-5,9, außerorts 5,0-4,6, kombiniert 5,8-4,1; CO2- Emissionen in g/km kombiniert: 132-117; CO2-Effizienzklasse: E-C



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i10 1.0: innerorts 7,4-5,6, außerorts 5,0-4,0, kombiniert 5,9-4,6; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 139-106; CO2-Effizienzklasse: D-C



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 N: innerorts 9,7-9,5, außerorts 5,7-5,5, kombiniert 7,1-7,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 163-159; CO2-Effizienzklasse: D.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für den Hyundai i30: 7,3-3,6; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 169-94; Effizienzklasse: E-A+



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 Kombi: innerorts 7,0-4,1, außerorts 5,1-3,5, kombiniert 5,8-3,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 136-96; CO2-Effizienzklasse: C-A+.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 Fastback: innerorts 6,0-6,9, außerorts 4,6-5,1, kombiniert 5,2-5,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 120-134; CO2-Effizienzklasse: C-B.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai IONIQ Hybrid: innerorts 3,9-3,4, außerorts 3,9-3,6, kombiniert 3,9-3,4; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 92-79; CO2-Effizienzklasse: A+.



Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert für den Hyundai Ioniq Elektro: 11,5;



Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für den Hyundai Ioniq Elektro: 0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0. CO2-Effizienzklasse: A+



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid: innerorts 0,0, außerorts 4,0, kombiniert 1,1; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 26. CO2-Effizienzklasse: A+.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Kona: innerorts: 8,0-6,0, außerorts: 6,0-4,7, kombiniert 6,7-5,2; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 153-117; CO2-Effizienzklasse: C-B.



Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

