Ein neues Produkt, dass eine wichtige Rolle bei der Ernährung von Hund und Katze ist, denn Fett ist ein hervorragender Energielieferant. Es eignet sich ideal für allergisch reagierende Hunde und Katzen sowie für aktive Tiere. Empfehlenswert auch für Vierbeiner, die an Untergewicht leiden, so dass das Normalgewicht wieder hergestellt werden kann.



Fett ist zudem ein spezieller Geschmacksträger, es empfiehlt sich besonders als Zugabe für Tiere, die beim Futter wählerisch sind.



Die gewünschte Menge Pferdefett (ca. 10 % des Fleischanteils) in die Tagesportion zu füttern. Die Stücke portioniert und nach dem Auftauen einfach ins Fressen zu mischen.



In unserer Serie NATUR bieten wir auch die Sorte Lammfett an. www.Petman.de





