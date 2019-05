Pressemitteilung BoxID: 752897 (HSV Fußball AG)

Young Talents Days: HSV sichtet wieder viele Nachwuchstalente

Zum 18. Mal veranstaltet der HSV in diesem Frühjahr gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern aus dem Hamburger Umland die Young Talents Days. Beim jährlich stattfindenden Sichtungsturnier stellen viele Fußballtalente aus den norddeutschen Regionen ihr Können unter Beweis. In der kommenden Woche sind je rund 200 Jungs und Mädchen aus den vier Jahrgängen 2008 – 2011 bei den Kooperationspartnern des MTV Treubund in Lüneburg (30. Mai) und des SV Eichede (31. Mai) zu Gast.



Auf dem Kleinfeld werden im Turniermodus die beiden besten Mannschaften ausgespielt, dabei spielen jeweils die zwei jüngeren sowie die zwei älteren Jahrgänge zusammen. Bereits am 1. Mai präsentierten sich die Nachwuchstalente den Scouts und Trainern beim JFV Buxtehude. Die talentiertesten Nachwuchskicker*innen aller drei Turniere werden zum Young Talents Cup eingeladen, welcher in diesem Jahr am 12. und 13. Juni ausgetragen wird.



Maximilian Franke, Leiter des Regionalscouting beim HSV, freut sich auf die Sichtungstage: "Die Young Talents Days sind immer ein Highlight im Jahr. Die Kooperationspartner leisten eine tolle Arbeit und bieten für die Talente in ihrer Region ein unvergessliches Event an. Jedes Kind hat die Chance, sich in den Fokus unserer Scouts und Trainer zu spielen und am Ende die Möglichkeit, beim Young Talents Cup dabei zu sein. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Kinder dabei, die sich über so ein Event für unsere Perspektivkader und Mannschaften empfohlen haben."



Hier noch einmal die Veranstaltungstage im Überblick:

MTV Treubund: Donnerstag, 30. Mai 2019, Hasenburger Grund Lüneburg

SV Eichede: Freitag, 31. Mai 2019, Ernst-Wagener-Stadion Eichede



Über die Young Talents Days

Seit 2002 richtet der HSV die Young Talents Days gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern aus. In den vergangenen Jahren waren bereits über 5.000 Kinder bei den Turnieren und Übungseinheiten dabei und erlebten einen tollen Tag im Zeichen der Raute.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (