Das My Arbor****S bei Brixen an der Plose ist mittlerweile ein etablierter Kraftort für viele Gäste. Neben seinen architektonischen und kulinarischen Besonderheiten schätzen die Gäste das 2.500 m² große Wellness Areal. Die Philosophie der Ich-Zeit und das Spa-Konzept rund um die Wirkweisen heimischer Bäume wurde vor knapp drei Jahren vom Spa Arboris-Team entwickelt und lädt zu umfassenden Wellnessmomenten ein. Neu hinzukommt nun das Angebot rund um die Produktlinien von Pharmos Natur.



Das Spa des Baumes – und nun auch der Aloe Vera



Das Spa Arboris ist das Spa des Baumes. Hier können die Gäste naturverbunden entspannen - im Wasser, im Warmen, in der Ruhe, im Schutz des Waldes. Auch die Spa-Behandlungen in den insgesamt acht Behandlungsräumen stehen ganz im Zeichen des Baumes. Durch die Kombination und Wirkung der heimischen Baumarten - Lärche, Zirbe, Latsche, Fichte und zudem der Birke - sind alle Behandlungen darauf ausgerichtet, Körper, Geist und Seele individuell, je nach Anamnese, in Einklang zu bringen und zu erden. Nun erweitert eine Pflanze mit enormen Kräften das Konzept: die Aloe Vera. Hierbei entschied sich My Arbor für den bayerischen Kooperationspartner Pharmos Natur mit seiner authentischen Philosophie.



LOVE MY AGE Treatment



Die Spa Treatments ergänzt nun das extra für das Spa Arboris entwickelte natürliche Ganzkörper-Treatment mit Beauty- und zugleich Wohlfühl-Effekt: das LOVE MY AGE FACE & BODY RITUAL. Es gibt hierbei keine routiniert-erlernten Bewegungsabläufe für das Spa-Personal. Es ist eine ganzheitliche Verwöhnzeremonie von Kopf bis Fuß, ganz individuell auf die Bedürfnisse und körperlichen Anforderungen des Gastes angepasst. Das besondere Merkmal ist der Fokus auf das Gesicht, den man bei keinem anderen Ritual so kennt. Während die Gesichtshaut die 160 verschiedenen Wirkstoffe eines Aloe Vera Frischpflanzenblatts aufnimmt, genießt der Rest des Körpers eine lockernde Massage mit der Pharmos Natur Produktlinie. Die Behandlung macht die Haut am ganzen Leib spürbar lebendiger – für jeden, der sein Alter liebt und pflegen möchte.



My Saunameister



Für jeden My Arbor Gast gehört es zu den Höhepunkten eines Aufenthalts, bereits die Show-Saunaaufgüsse und -Dampfbad-Peelings im Spa Arboris miterlebt zu haben. Jedes Mal verwandelt sich die Saune zur Bühne für eine einmalige Performance von My Saunameister Manuel Greifenberg, der einen in eine andere Welt, in eine andere Sphäre entführt. Das Schwitzen wird dabei zur Nebensache. Der ehemalige Bodybuilding Weltmeister schwebt federleicht durch die Schwitzräume, mit perfektionierter Wedeltechnik, untermalt von den natürlichen Aromen der Aufgüsse und emotionalen Klängen aus der Musikbox – je nach Thema des Aufgusses.



Neu im Konzept ist nun das Pharmos Natur Peeling im Dampfbad. Eine Entgiftungsbehandlung für den ganzen Körper mit kostbaren Heilpflanzen in Kombination mit reiner Bio Aloe Vera. Diese Behandlung entschlackt und entstaut über die Lymphe, stärkt und festigt das Bindegewebe, aktiviert den Stoffwechsel, mildert Cellulite. Es führt in einem besonderen My Sauna-Moment zu Leichtigkeit und einem Gefühl der Befreiung.

