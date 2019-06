Pressemitteilung BoxID: 756035 (Hotel Gut Steinbach)

Das Wandern ist des "Gut Steinbachs" Lust

Mit den neuen Sommer-Angeboten auf Gut Steinbach die Chiemgauer Alpen zu Fuß oder mit dem Rad erkunden und die Wanderausrüstung gleich mit dazu erhalten

Blühende Wiesen, sonnige Hänge und idyllische Bergseen: Die malerische Natur des Chiemgaus lädt Groß und Klein zum Wandern, Walken, Mountainbiken und Entdecken ein. Idealer Ausgangspunkt dafür ist das Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets. Und wer im Sommer oder Herbst seine Bergauszeit in dem idyllisch in der Nähe von Reit im Winkl gelegenen Refugium bucht, bekommt neben wertvollen Insidertipps rund um die Region gleich noch den passenden Wanderrucksack samt Reiseapotheke und Wanderbrotzeit mit dazu. Weitere Informationen unter www.gutsteinbach.de.



Den Rucksack schultern und los geht`s – vom Gut Steinbach aus durch schattige Waldstücke hinauf zur urigen Winklmoosalm oder zum sonnigen Hochplateau der Hemmersuppenalm und Hindenburghütte. Oben lässt sich bei traumhaftem Weitblick in freier Natur die Wanderbrotzeit genießen. Wer noch mehr über die umliegenden Berge und Gipfel erfahren möchte, taucht von 16. bis 20. September im Rahmen der „Gipfelwoche“ in Reit im Winkl zusammen mit einheimischen Guides tiefer in die Hintergründe und Natur des Chiemgaus ein. Jeden Tag steht eine geführte Wanderung zu einem anderen Gipfel auf dem Programm: vom Fellhorn über das Hochgern und Dürrnbachhorn bis hin zur Hörndlwand.



Für kleine Gäste findet im Juli und August jeden Mittwoch ein Bergwander-Workshop statt. Dort nimmt die erfahrene Bergführerin Marlies Speicher Kinder ab acht Jahren mit ins umliegende Gebirge. In dem fünfstündigen Miteinander geht es spielerisch um den Wald, das richtige Wandern, die passende Ausrüstung und die Besonderheiten des Chiemgaus. Verfügbar ist der Kinderausflug für 35 Euro bei Chiemgau Tourismus.



Das spezielle „Sommer aktiv“-Angebot auf Gut Steinbach ist ab sofort buchbar und beinhaltet drei oder fünf Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und abendlichem, regionaltypischen Drei-Gang-Menü in den gemütlichen Stuben. Zudem sind eine Wanderapotheke, ein Wanderbuch für Reit im Winkl, ein hochwertiger Outdoorrucksack und zwei bzw. drei Brotzeiten im Preis inkludiert. Nach einem erlebnisreichen Tag in den Bergen lädt die Sauna- und Wellnesslandschaft des Gut Steinbachs zum Entspannen und Erholen ein – der Zugang ist ebenfalls bereits enthalten. Buchbar ist das „Sommer aktiv“-Paket ab 411 Euro pro Person unter www.gutsteinbach.de/de/angebote/angebot-81007-sommer-aktiv-2019.html.

