Wald, Wellen und Wellness - Ostseeurlaub im Hotel ERHOLUNG

Gerade in den ersten Frühlingswochen hat die deutsche Ostseeküste ihren besonderen Reiz. Die Strände gehören noch ganz den Wander- und Frischluftbegeisterten, die etwas Ruhe und Entspannung in freier Natur suchen. Da trifft das Hotel ERHOLUNG mit seinem aktuellen Motto Wald, Wellen und Wellness genau den richtigen Nerv. Im modernen natur-belassenen Spa-Bereich laden Saunen zum Verweilen ein und Anwendungen mit Wald- und Wildkräutern verwöhnen Urlauber und Gäste aus dem Umland gleichermaßen. Gastgeber der vierten Generation, Markus Schnoor, feiert die ersten Frühlingsstrahlen mit dem Angebot „Küstenfrühling“, das für 4 Nächte ab 280 Euro pro Person in Doppelzimmer inklusive Leihfahrrad und Wellnesspaket buchbar ist. Gäste aus der Region kommen beim DaySpa auf Ihre Kosten. Informationen und Buchungen über www.hotel-erholung.de oder telefonisch unter 04364 47096-0.



Zwischen Grömitz und Fehmarn an der Ostseeküste liegt Kellenhusen an der nördlichen Lübecker Bucht in Ostholstein. Es ist bekannt als eines der sonnenreichsten Feriengebiete Schleswig-Holsteins und lockt aktuell mit der ersten frischen Frühjahrsbrise zu einem erholsamen Kurzurlaub. Das erst im letzten Jahr umfangreich renovierte Hotel Erholung liegt mitten zwischen Wald und Meer und greift das Thema Wald, Wellen und Wellness nicht nur im Spa-Bereich immer wieder gekonnt auf – ein perfekter Ausgangsort für eine besonders entspannende Zeit.



Ausspannen und Genießen - inspiriert von Wald und Wellen



Die Inneneinrichtung des feinen erholungSPA im Hotel ERHOLUNG hat sich ganz an den Themen Wald und Strand orientiert. Die Materialien bestehen aus roh belassenem Holz, Naturstein und natürlichen Stoffen. Die Wellnessrituale nutzen regionale Produkte wie Wildkräuter-Essenzen, Honig und Salz. Andreas Wildfang, Mitarbeiter im Bereich Massage-Anwendungen verrät: “Die Anwendungen und der Saunabereich stehen neben den Hotelgästen auch als DaySpa den einheimischen Besuchern offen. Nur zu gerne nutzen unsere Gäste aus der Region die Möglichkeit, einfach einmal kurz einen Tag abzuschalten.“ Auf 160 Quadratmetern Fläche locken Waldkräutersauna (60° C), Finnische Strandsauna (90° C) und Dampfbad sowie Waldruheraum und Strandlounge als Rückzugsort. Birgit Schnoor im erholungsSPA ergänzt ihren Wellness-Geheimtipp: „Das Meersalz-Waldhonig-Peeling ist sehr gefragt und nach einer Teilkörpermassage und einem Vitaldinner kann man den Abend gemütlich in der Saunalandschaft ausklingen lassen“. Termine für alle Anwendungen im erholungsSPA sind übrigens direkt online buchbar.



Auf den Spuren der Wellen – Rundwanderwege entlang der Küste



Die Lage des Hotels ist aber auch prädestiniert für aktive Gäste, die Wandern oder Fahrradfahren an der Ostseeluft lieben. Zwei Lieblingswege – nördlich und südlich von Kellenhusen – hat Markus Schnoor, Gastgeber des Hotels ERHOLUNG, daher als Tipp für Erholungssuchende zusammengestellt: Ob als Jogger, Wanderer oder Fahrradfahrer, ein erlebnisreicher Weg führt vom Hotel am Strand entlang zum Leuchtturm nach Dahmeshöved und durch die einzigartige Natur des Kellenhusener Waldes zurück. Richtung Grömitz geht es auf dem Deich entlang bis zur Klosterseeschleuse. Der Hof Klostersee lädt mit Bio-Einkaufsladen und idyllischem Café zur kurzen Rast ein. Auch Hundebesitzer haben hier ein ganz besonderes Ziel: Noch bis Anfang April sind in Kellenhusen alle Strände für Hunde freigegeben.



Meerpause und Walderleben mit dem Paket „Küstenfrühling“



Ab Mitte März steht im Hotel Erholung das Paket „Küstenfrühling“ auf dem Programm. Im Preis ab 280 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ 340 Euro) sind vier Übernachtungen mit Erholungsfrühstück vom Buffet, viermal ein 3-Gänge Wahlmenü am Abend sowie ein Leihfahrrad mit Fahrradkarte enthalten. Auch das Wellness-Paket mit Nutzung des Spa-Bereiches mit Waldkräutersauna, Strandsauna, Dampfbad, Ruhebereichen, Bademantel und Saunatüchern für den Aufenthalt ist inklusive. (Buchbar von 18.03.2018. bis 28.04.2018, außer Osterwoche)

Hotel ERHOLUNG

Insgesamt 35 Zimmer, darunter Einzel- und Doppelzimmer sowie Suiten stehen verteilt im Stamm-, Giebel- und Strandhaus, die alle miteinander verbunden sind, zur Verfügung. Die großzügigen Doppel- und Familienzimmer, teilweise mit Balkon, bieten viel Platz in entspannenden Blau- und Brauntönen. Im Strandhaus ist das Ambiente der weiten Ostsee auf bis zu 42 Quadratmeter großen Suiten für Einzelreisende, Paare oder Familien einfach bezaubernd. Allergikerfreundliche Zimmer sowie ausgewählte Zimmer für Hundebesitzer werden ebenfalls angeboten. Drei Ferienwohnungen für bis zu vier Personen mitten im Garten komplettieren das Angebot. Die Nähe zum Meer ist in allen Bereichen des Hauses spürbar, unter anderem durch die verwendeten Materialien, aber auch durch große Landschafts-Fotografien, Bildbände und maritime Dekorationselemente. Weitere Informationen und Buchungen sind unter www.hotel-erholung.de abrufbar oder telefonisch unter 04364 47096-0 möglich.





