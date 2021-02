In Bayern und Sachsen-Anhalt sind die Hornbach Bau- und Gartenmärkte von März an wieder für Privatkunden geöffnet / Verkauf von Gartensortimenten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen bereits gestartet / Weitere Bundesländer folgen damit am Montag / Schutz- und Hygienekonzepte intensiviert



Von März an öffnet Hornbach seine 14 Bau- und Gartenmärkte in Bayern sowie zwei Standorte in Sachsen-Anhalt wieder komplett für Privatkunden. Bereits im Februar hatten die Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen eine Öffnung der Gartencenter und einen direkten Zugriff auf Blumen, Pflanzen, Erden, Dünger und weitere Artikel zur Grundversorgung der Gärten ermöglicht. Weitere Bundesländer ziehen damit am Montag nach. Handwerksbetriebe und andere Profi-Kunden mit Gewerbeschein haben in nahezu allen Bundesländern Zutritt zum gesamten Hornbach-Markt.



„Wir freuen uns darüber, dass viele Landesregierungen eine komplette oder zumindest teilweise Öffnung von Bau- und Gartenmärkten ermöglicht haben. Mit den steigenden Temperaturen verzeichnen wir auch eine stark zunehmende Nachfrage der Kunden, insbesondere nach Gartensortimenten, die allein durch Onlinebestellungen und Click & Collect nicht zu bewältigen wäre“, erklärt Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG. „Zugleich ist es wegen des Infektionsgeschehens weiterhin erwünscht, dass die Menschen viel Zeit zuhause verbringen und sich dort auch sinnvoll beschäftigen können. Den Gärten kommt dabei gerade im Frühjahr eine wichtige Bedeutung zu, der wir nun zumindest in vielen Bundesländern* wieder besser gerecht werden können. Die Nachfrage steigt zum Frühjahr aber auch in den klassischen Baumarktsortimenten deutlich an, das gilt vor allem für Baustoffe und Material zum Innenausbau. Wir haben die Hoffnung, dass die Landesregierungen hier ebenfalls eine Perspektive schaffen.“



Hohe Standards bei Schutz- und Hygienemaßnahmen



„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns weiterhin größte Priorität“, erklärt Christa Theurer im Namen der Geschäftsleitung der Hornbach Baumarkt AG in Deutschland. „Unsere riesigen Märkte mit durchschnittlichen Verkaufsflächen von weit über 10.000 Quadratmetern bieten optimale Voraussetzungen für das Einhalten der erforderlichen Abstände untereinander. Sollte es zeitweise in den Märkten zu großem Andrang kommen, werden wir den Kundenstrom entsprechend regulieren. Das hat im vergangenen Frühjahr gut funktioniert und daran knüpfen wir jetzt wieder an.“ Sämtliche Kassen im Innen- und Außenbereich sind mit dem sogenannten Spuckschutz und Abstandsmarkierungen ausgestattet. Gleiches gilt für die Infotheken, an denen Beratungsgespräche geführt werden. Kunden und Mitarbeiter tragen in den Märkten und auch im Außenbereich die gebotenen Masken. Zusätzliche Desinfektionsmittelspender stehen in allen Märkten zur Verfügung und werden regelmäßig aufgefüllt. An zahlreichen Standorten kann außerdem die neue Self-Scan-Funktion der Hornbach-App genutzt werden. Kunden können hier mit dem eigenen Smartphone ihre Artikel während des Einkaufs erfassen und an der Kasse schnell und einfach per QR-Code bezahlen. So lässt sich der Aufenthalt im Markt verkürzen und die Anzahl der Kontakte beschränken.



*Stand am 26.2. laut Pressemeldungen: Öffnungen von Gartencenter bzw. Freibereichen der Bau- und Gartenmärkte ab dem 1. März auch in Brandenburg, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und dem Saarland geplant.

