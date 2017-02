Honda nennt Preise für den neuen Civic

Honda Deutschland hat die Preise für den neuen Civic Fünftürer bekannt gegeben, der am 18. März 2017 in den Handel kommt. Der Preis für die Modellvariante „S“ mit 1.0 VTEC-TURBO Benzinmotor und 129 PS liegt bei 19.990 Euro. Ab 27.960 Euro ist der Civic mit 1.5 VTEC-TURBO Benzinmotor in der Modellvariante „Sport“ verfügbar, die 182 PS auf die Straße bringt. Erstmals serienmäßig zum Einsatz kommt das umfassende Sicherheitspaket Honda SENSING.



Das Erscheinungsbild des neuen Civic Fünftürers unterstreicht die dynamische Designausrichtung von Honda, die sich im sportlichen Charakter des Fahrzeugs widerspiegelt. Die zehnte Generation des Civic wurde von Grund auf neu entwickelt. Zu den Neuerungen zählen eine leichte, hochsteife Karosseriestruktur mit niedrigerem Schwerpunkt und ein technisch ausgefeiltes Aufhängungssystem.



Das komplett überarbeitete Innendesign präsentiert sich schlicht und übersichtlich und wartet mit neuen Technologien und hochwertigen Materialien auf. Durch die niedrigere Sitzposition fühlt sich der Fahrer noch unmittelbarer mit dem Fahrzeug verbunden. Im neuen Civic Fünftürer zum Einsatz kommt die zweite Generation des Infotainmentsystems Honda Connect, das Apple CarPlay® und Android Auto unterstützt.



Auch der neue Civic wird dem Ruf der Modellreihe als Fahrzeug von praktischer Funktionalität und großzügigem Platzangebot für Insassen und Ladung gerecht. Das Kofferraumvolumen beträgt 478 Liter.



Serienmäßiges Sicherheitspaket und zwei neue Turbo-Benzinmotoren

Im Civic Fünftürer kommen zwei neu entwickelte VTEC-TURBO Benzinmotoren zum Einsatz. Mit dem 1.0 VTEC-TURBO ist der Civic „S“, „Comfort“, „Elegance“, „Executive“ und „Executive Premium“ ausgestattet. Die Varianten „Sport“, „Sport Plus“ und „Prestige“ verfügen über den 1.5 VTEC-TURBO. Honda SENSING, das zahlreiche fortschrittliche Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme umfasst, gehört zur Serienausstattung und macht das Fahrzeug zu einem der sichersten seiner Klasse.

