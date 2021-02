.

- 80 Prozent besitzen mindestens ein Sextoy

- Jede*r zweite Befragte nimmt seine Toys mit in den Urlaub

- 50 Prozent haben im Urlaub mehr Sex



Die Sehnsucht nach dem Reisen ist riesig, und die Menschen können es kaum erwarten, endlich wieder den Koffer zu packen und loszuziehen. Was 2021 im Gepäck auf keinen Fall fehlen darf? Sextoys natürlich! Eine Umfrage* der Reiseexperten von Urlaubspiraten.de, gemeinsam mit dem Sextoy-Hersteller We-Vibe, zeigt, dass die Hälfte der 5.293 Teilnehmer*innen aus Deutschland im Urlaub häufig und 12 Prozent sogar viel häufiger Sex haben. Die Gründe liegen natürlich auf der Hand: Entspannung vom stressigen Alltag, eine neue Umgebung und neu geweckte Abenteuerlust sorgen für ein prickelndes Urlaubserlebnis - zu zweit oder alleine.



Sextoys: Gewünschte Abwechslung im Liebesleben



Sextoys sind so beliebt wie noch nie – knapp 80 Prozent der Befragten gaben an, mindestens ein Exemplar zu besitzen, ganze 65 Prozent besitzen sogar mehrere. Auch im Urlaub darf ein Gadget fürs Liebesspiel bei vier von zehn Befragten (41 Prozent) nicht fehlen – davon sind 42 Prozent verheiratet oder in Beziehungen. Drei Bundesländer stechen mit der Passion für Sexspielzeug in der Reisezeit besonders hervor: In Nordrhein-Westfalen landen sie bei ganzen 21 Prozent der Befragten im Koffer, dicht gefolgt von Bayern, die mit 19 Prozent dabei sind und Baden-Württemberg mit 15 Prozent.



Fun Facts: Rund 7 Prozent gaben an, dass die Flughafen-Security schon einmal den Reisebegleiter der etwas anderen Art entdeckt hat, bei rund 5 Prozent haben Reinigungskräfte den Lustbringer im Hotelzimmer gefunden und 2 Prozent haben schon einmal eine vibrierende Tasche vom Gepäckband genommen.



Almhütte und Pool – Hier wünschen sich Deutsche Sex



Sex im Hotelzimmer hatte fast jeder schon (95 Prozent). Doch auch verschiedene Fahrzeuge sind ein beliebter Platz für pikante Stunden: Knapp 52 Prozent der Befragten gaben an, im Urlaub schon einmal Sex im Auto gehabt zu haben, 42 Prozent vergnügten sich bereits auf dem Campingplatz im Van, Wohnmobil- oder Wohnwagen. Über 9 Prozent genossen die Zweisamkeit in einem Boot. Immerhin ganze 2 Prozent der Befragten sind Mitglieder im Mile High Club, hatten also bereits Sex im Flugzeug – und sage und schreibe 35 Prozent haben es noch auf ihrer Sex-Bucket-List.



Bleibt die Frage, welche Orte die Befragten besonders inspirierend finden: Die Hälfte aller Befragten stellt sich Sex im Pool (55 Prozent), am Strand (54 Prozent), in einer Almhütte (54 Prozent) und auf einem Boot (50 Prozent) als spannende Abwechslung vor. Lediglich zwölf Prozent stellen sich Sex im Museum als Bereicherung ihres Liebeslebens vor. Nach dem Motto „Hoch hinaus“ nannten einige auch Aussichtsplattformen, Berggipfel, Dachterrassen und Seilbahnen als mögliche Orte für ein Schäferstündchen.



Solo Urlaub – Die Urlaubsaffäre



Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) hatte bereits einmal eine heiße Urlaubsaffäre, bei mehr als der Hälfte blieb es allerdings bei einer Romanze während des Urlaubes. Bei immerhin drei Prozent wurde aus einem Flirt die ganz große Liebe. Meist vergnügten sich Urlauber mit anderen Reisenden (63 Prozent). Jede*r Fünfte (20 Prozent) hatte eine Affäre mit Einheimischen. Doch auch mit Hotelangestellten (8 Prozent), Flugbegleiter*innen (1 Prozent) und Tauchlehrer*innen (1 Prozent) lassen sich im Urlaub vergnügte Stunden erleben.



Nur ein Klischee oder steckt doch mehr dahinter? Vor allem Südländer*innen liegen beim Flirten offenbar vorne – so geben knapp 24 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass Italiener*innen am häufigsten Avancen machen, 16 Prozent sind der Meinung, dass es in erster Linie die Spanier*innen sind.



Urlaub zu zweit – Gewässer und Berge besonders beliebt



Und welche romantischen Destinationen in Deutschland sind besonders reizvoll? Jede*r dritte Umfrageteilnehmer (33 Prozent) empfindet die Ost- und Nordsee als besonders attraktiv. Fast zwei von zehn Befragten (18 Prozent) stellen sich einen Ausflug ins Allgäu romantisch vor, dicht gefolgt vom Bodensee, an welchem zumindest knapp 14 Prozent schöne Augenblicke mit der besseren Hälfte verbringen möchten.



„Wer im Strandkorb eingekuschelt zu Zweit an der Ostsee den Sonnenuntergang schon einmal angeschaut hat, weiß wie romantisch es dort sein kann. Für Verliebte bietet die Nord- und Ostsee viele Möglichkeiten eine romantische Auszeit zu nehmen", erklärt Claudia Winter, Team Lead Sales & Key Account Management bei den Urlaubspiraten. „Auch unsere User gönnen sich gerne kurze Auszeiten zu Zweit, dabei inspirieren wir gerne und bieten vom gemeinsamen Hausboot mit eigener Sauna über Romantikarrangements mit Dinner in 5* Sterne Hotels immer wieder herausragende Deals an. Wer in diesem Jahr auf der sicheren Seite sein möchte, sollte frühzeitig buchen und möglichst mit kostenfreien Stornierungsoptionen” so Winter weiter.



Über We-Vibe: We-Vibe ist führender Hersteller von innovativen Produkten für das Liebesleben – mit Fokus auf Paarbenutzung. Im Jahr 2008 brachte das Unternehmen den weltweit ersten Paarvibrator auf den Markt, der die Branche revolutioniert hat und bis heute weltweit über 6 Millionen Mal verkauft wurde. Die kostenlose We-Connect App, seit 2013 erhältlich, ermöglicht es Nutzern Produkte von überall und über Kontinente hinweg per Smartphone zu steuern. We-Vibe ist, wie Womanizer und Arcwave, eine Marke der WOW Tech Group, ein Sx Tech Unternehmen und einer der führenden Innovationstreiber in der Sexual Wellness Industrie. Die Group hat ihren Hauptsitz in Berlin, mit drei weiteren Standorten in Ottawa, Hongkong und Shanghai.





